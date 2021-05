El Betis Féminas quiere más oxígeno

El Betis Féminas recibe este sábado en el Felipe del Valle (11:00) al Eibar Femenino con el objetivo de conseguir una victoria con la que dar otro paso más al frente de cara a conseguir el objetivo de la salvación al final del curso.

Las verdiblancas, después de ganar en Logroño, esperan repetir hoy ante el conjunto armero para poder darle una alegría a los aficionados béticos. Así lo expresó Juan Carlos Amorós, entrenador del Betis, en los medios oficiales de la entidad heliopolitana: "Esperemos que esta vez ese buen juego que hemos realizado en casa, como ante la Real, se vea reflejado con la recompensa de los tres puntos. El equipo llega bien. Las jugadoras están haciendo un esfuerzo titánico para estar al servicio del club".

Para poder conseguir los tres puntos ante el cuadro vasco, Amorós espera lo máximo de sus jugadores, de ahí que dejara claro que no quiere ningún tipo de relajación en estos momentos en los que se están jugando tanto: "El equipo trabaja bien. Estamos con ganas de que empiece el encuentro, es la primera vez que estamos fuera de los puestos de descenso y el objetivo es estar ahí, seguir fuera, y hay que sumar estos tres puntos. No se puede caer en la relajación. Mantener la intensidad, trabajo y trabajo, portería a cero... A partir de ahí, tenemos que conseguir esos tres puntos que son importantísimos. No nos podemos relajar porque no hemos hecho nada aún".

"La clave es dominar el juego, ser capaces de penetrar esa defensa en la que ellos hacen un buen trabajo y la importancia de las acciones a balón parado, que en las últimas dos semanas se vio la importancia que tienen", concluyó Amorós sobre el compromiso ante un Eibar que sólo suma en la clasificación tres puntos más (29) que un conjunto bético (26) que ha levantado el vuelo.