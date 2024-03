El CB Rinconada lucha su sueño en casa

Llega la hora de la verdad. Aunque es un habitual ya ver en San José de La Rinconada al club de bádminton disputar un nuevo título de liga, no deja de ser especial. El Club Bádminton Rinconada disputa este domingo a las 11:30 en el Fernando Martín otra semifinal más, la número 25, esta vez contra el Ravachol Pontevedra. No hace falta decir que son números estratosféricos y que no hay ningún club en el panorama nacional que se le acerque, pero de nuevo toca decir eso de que no por ello es algo habitual y nada extraordinario.

Los rinconeros tienen un rival inesperado, pues cuando todo hacía presagiar un encuentro de semifinales con una nueva dosis de clásico del bádminton español, la derrota del Ravachol Pontevedra en la última jornada provocó que finalmente fuera el equipo gallego el rival rinconero en la semifinal de la Liga Top8 Iberdrola de bádminton.

El encuentro se las trae, y no va a ser un paseo militar ni mucho menos. Los motivos, claros: el equipo pontevedrés ha ganado los dos encuentros al IES La Orden, tanto en Pontevedra como en Huelva, y parecía estar destinado a ser el campeón del Grupo A de la competición.

Antonio Molina ya no se guarda nada, como es de esperar. El cuadro rinconero tendrá a todos sus jugadores alienables disponibles (han tenido que cumplir un mínimo de partidos para ser alineados en la fase final de la competición) y espera poder tener por fin a todos juntos, algo que aún no ha pasado en toda la fase regular.

Hambre de revancha

El equipo tiene hambre de revancha. Los jugadores y jugadoras más veteranos, como el caso de Jaume Pérez o Bea Corrales, tienen aún en mente la derrota en la final de la temporada pasada, y no visualizan otra situación que la de ser Campeón de España con el Bádminton Rinconada.

Con esa misma premisa tiene puesto el objetivo Antonio Molina, técnico rinconero, que afirma que "veo al equipo con un hambre y una motivación que hacía mucho tiempo que no veía. Siempre hemos sido ambiciosos y hemos ido al máximo a por la final, pero esta temporada no han parado de hablar de ganar el título. No hace falta hablar con ellos ni hacerles ver lo que significa esto, ellos mismos están apretándose los unos a los otros para no fallar en este momento de la temporada".

En cuanto al rival comenta: "Ravachol ha demostrado esta temporada que es la gran revelación y que su estreno no fue casualidad. Han conseguido crear un bloque muy compacto y serio y a día de hoy son un candidato al título, pues por eso están en semifinales. Para nosotros era indiferente Pontevedra o La Orden, íbamos a ir con la misma intensidad en ambos encuentros porque, como te he dicho antes, hay un hambre de título muy importante entre los jugadores y lo veremos este domingo”.

El encuentro se podrá ver en directo como es habitual en el canal de youtube de FESBA.