Can se corona con los laureles del Cross de Itálica

La turca Yasmine Can, cuatro veces campeona de Europa de campo a través y actual campeona de Europa de diez mil metros, inscribió su nombre como ganadora del Cross de Itálica 2022, en su 40 edición, en la prueba internacional femenina, la primera europea, aunque nacida en Kenia, que se sube a lo más alto del podio de la prueba sevillana desde que la lusa Mónica Rosa lo hiciera en 2002. Desde entonces, sólo etíopes y kenianas se habían colocado la corana de laurel como ganadoras en Santiponce, de ahí el hito de la otomana, que se impuso por primera vez sobre una distancia igual a la prueba masculina: 10.092 metros. Más de dos kilómetros respecto a las ediciones anteriores que se notó en el tiempo: Can venció con 32.29 minutos, mientras que Norah Jeruto, vencedora en 2021, lo hizo con 24.22.

Como siempre, la carrera se división en dos: por delante las africanas, con una de las favoritas, la ugandesa Peruth Chemutai, actual campeona olímpica de 3.000 obstáculos, tirando de inicio, y por detrás las españolas, que buscaban la clasificación para el Campeonato de Europa de Cross. Entre ellas la sevillana Carolina Robles, primera nacional en 2021, tirando del grupo, aunque las cinco africanas marcaron el ritmo para abrir hueco desde el principio.

Cuatro vueltas por delante al circuito, con subidas y bajadas y un piso duro, sin el barro y la lluvia que ha endurecido la carrerea otros años. Cinco africanas, incluida Can, de origen keniano, de inicio por delante. Las españolas, en su guerra, por detrás. Chemutai hizo la primera selección y la primera en caer fue la etíope Meselu Berhe. No tardarían en correr la misma suerte la keniana keniata Nancy Jepleting y después Purity Chepkirui, keniana también y campeona del mundo sub 20 de 1.500 metros y ganadora del Cross de San Sebastián. Se quedaron solas por delante Chemutai, que se estrenaba en un cross esta temporada, y Can, que llevó el peso de la prueba, intentando una y otra vez dejar a su rival en las zonas de subidas, consciente de la mayor rival de su rival en un sprint.

Por detrás las españolas se marcaban, con Isabel Barreiro y Carolina Robles marcando el paso, junto a Irene Sánchez Escribano y Marta García. Los kilómetros fueron pasando sin cambios hasta que en la tercera vuelta la asturiano Barreiro cambió la marcha y se fue por delante. Berhe y Jepleting cayeron ras sus zancadas y se fue a por Chepkirui con el ambicioso reto de subirse al podio. En la última vuelta, lucha contra el crono. Barreiro a por la tercera plaza y Carolina Robles, por atrás, haciendo un esfuerzo titánico por reducir la distancia.

En la última vuelta Can lo volvió a intentar en la primera subida, pero Chemutai se agarró a su estela. Se acercaba la meta y todavía le quedaba una opción a la turca de probar a su oponente. Lo hizo en la última subida, cuando los kilómetros ya pesaban en las piernas y la ugandesa cedió unos metros que le permitieron a Can encarar la contrameta en solitario. Tras el giro de 180 grados para encarar los 10 metros de recta final, Can se vio ganadora y cruzó el arco de Itálica como ganadora con 32.29 minutos, un par de segundos por delante de Chemutai, su compañera de viaje durante 10 kilómetros.

Por detrás Barreiro apretaba los dientes, pero no pudo dar caza a Chepkirui, aunque el cuarto pueso, siendo primera española, le supo a gloria y le valdrá seguro el billete para el Europeo de cross. Como Carolina Robles, séptima y tercera nacional, ya que en el sprint final la superó la leonesa Marta García y la etíope Berhe, sexta.