Cara positiva del fútbol en Navidad

Año tras año, una Navidad tras otra, hacíamos llegar la extrañeza de por qué se privaba de fútbol en un tiempo de vacaciones. Y los futbolistas contragolpeaban con que también ellos tenían derecho a vacar y hasta se salieron con la suya. Un año tras otro se miraba con envidia a la Premier y, sobre todo, a ese día del regalo, el Boxing Day, en que los estadios ingleses se convertían en multitudinarias y festivas manifestaciones.

Pero igual que Dios escribe derecho con renglones torcidos y que no hay mal que por bien no venga, resulta que a causa del diabólico calendario que el mercantilizado fútbol ha establecido vuelve este año el fútbol en vacaciones. Salieron los horarios de las próximas jornadas y ahí nos encontramos que entre partidos suspendidos en su día y el alivio del calendario tendremos fútbol en esos días, incluso en Nochevieja se juega un Valencia-Espanyol muy sugerente.

Nada nuevo bajo el sol, pues un servidor recuerda cómo el Sevilla de Cardo se tomaba las uvas en la Sierra de Béjar tras caer en El Helmántico esa misma noche. O cómo el Betis celebraba la entrada del año en un coche cama procedente de Bilbao. Muchos recuerdos de fútbol navideño y aunque se vendió como una conquista en aras del descanso de los futbolistas, bien se debería buscar eso con un calendario más racional, con menos competiciones y más sentido común.

Y es que cuando propugnábamos por unas vacaciones para el futbolista que no fuesen en Navidad, lo hacíamos por la posibilidad de que los niños acudiesen al estadio ahora que no tienen colegio. Los horarios del fútbol son habitualmente malos para que los niños vayan asiduamente a ver a sus equipos. Se juega tarde y ellos han de levantarse temprano, conque bienvenida la posibilidad de ver un Sevilla-Barcelona o un Betis-Celta, ahora que no han de ir al colegio.