Carlos Alcaraz, tras los pasos de un tal Rafa Nadal

Carlos Alcaraz Garfia, con el triunfo que obtuvo esta madrugada frente al griego Stefanos Tsitsipas en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis, ha logrado su primera victoria sobre un top 10 cuando, en sus tres duelos anteriores contra un jugador de los diez primeros del mundo, no había ganado ni un solo set.

El joven tenista murciano, de 18 años cumplidos el 5 de mayo y actualmente en el puesto 55 de la clasificación ATP, obtuvo su éxito más brillante al imponerse en un largo encuentro a Tsitsipas, tercer jugador del mundo, en cinco sets por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5) en 4 horas y 5 minutos.

Carlos Alcaraz "El apoyo del público ha sido decisivo en mi triunfo, sus gritos me dieron fuerzas"

La pista central del Arthur Ashe Stadium, en Flushing Meadows, asistió a la irrupción de un Alcaraz que, pese a su juventud, no deja de sorprender y juega como un auténtico veterano en el que es su primer año completo como profesional.

"Sin el apoyo del público, la victoria no hubiese sido posible", declaró emocionado Alcaraz en la pista al concluir el partido. "Sus gritos fueron los que me dieron la fuerza para seguir".

El controvertido tenista griego se enfrentó nuevamente a una multitud hostil en gran parte debido a sus largas pausas en el baño cuando se enfrentó al inglés Andy Murray y al francés Adrian Mannarino. "No entiendo la polémica con los aficionados y con algunos profesionales, simplemente cumplo las reglas establecidas", declaró Tsitsipas al concluir el partido después de alabar el buen tenis de Alcaraz. "Tuve mis oportunidades en el tercer set, no las aproveché y me costaron el partido", reconoció.

Es un paso más en la trayectoria del pupilo de Juan Carlos Ferrero, que en este 2021 ya se había enfrentado a otros tres Top-10.

El español perdió frente a Rafa Nadal, su referente tenístico, y contra el ruso Daniil Medvedev cuando en el momento de medirse a ellos el de Manacor y el de Moscú ocupaban el segundo puesto de la clasificación internacional y también cayó ante el alemán Alexander Zverev en un duelo que el de Hamburgo encaraba como séptimo del mundo.

Stefanos Tsistsipas “Nunca he visto pegarle tan duro a la bola como a Alcaraz, la velocidad era increíble”

Alcaraz se midió al germano, actualmente cuarto en el ránking, en la primera ronda del Torneo ATP 500 de Acapulco, en México el pasado mes de marzo, y perdió por 3-6 y 1-6 en 1 hora y 24 minutos.

Posteriormente, en mayo, el de El Palmar se vio superado por Nadal, ahora quinto en la clasificación, en la segunda ronda del Mutua Madrid Open por 1-6 y 2-6 después de una hora y cuarto justo el día en el que Alcaraz cumplía 18 años.

Ya en julio, en la segunda ronda de Wimbledon, fue Medvedev, quien se mantiene como segundo jugador del mundo, el que se interpuso en el camino del murciano, al que superó en tres sets por 4-6, 1-6 y 2-6 después de 1 hora y 33 minutos de partido.

Hasta su victoria contra Tsistipas, el triunfo que consiguió en enero contra el belga David Goffin en la segunda ronda del Great Ocean Road Open de Melbourne por un doble 6-3 en 1 hora y 12 minutos constaba como su tope en cuanto a la entidad del rival, pues entonces el de Lieja era el decimocuarto jugador del mundo -ahora ocupa el puesto trigésimo-.

Además, el choque frente al ateniense Tsistipas es el segundo que Alcaraz disputa con cinco sets y el segundo que gana, pues antes se impuso al japonés Yasutaka Uchiyama en la primera ronda del torneo de Wimbledon por 6-3, 6-7 (4), 6-2, 3-6 y 6-3 después de cuatro horas y cuarto en el All England Club de Londres.

El murciano, que en octavos de final del US Open se enfrentará al alemán Peter Gojowczyk, puede presumir de ser el más joven de la historia del torneo en esta fase desde los norteamericanos Michael Chang y Pete Sampras, en 1989, y llega a esta cuarta ronda siendo menor que cuando Nadal lo hizo en 2006, a la edad de 20 años.