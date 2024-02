Carlos Campano se sitúa tercero del Nacional de MX1 tras una intensa carrera en Lugo

La lluvia intermitente y en ocasiones muy intensa convirtió el trazado de Moto Park Lugo en un campo de batalla muy técnico y en algunas zonas de supervivencia, por lo que la cautela se tornaba en primordial para no cometer errores que pudieran poner en peligro las carreras que están por llegar. E l piloto de Yamaha Eduardo Castro tiró de experiencia y buen hacer para lograr los objetivos.

Carlos Campano

"No me he acabado de sentir cómodo en las tres entradas a circuito que hemos tenido en Lugo. Ha sido un día muy intenso en el que teníamos que hacer modificaciones sobre la marcha de forma muy rápida al tratarse de una sola jornada de competición. Con todo, hemos mejorado en cada entrada a pista y ahora toca continuar con el trabajo en la evolución de la YZ450F, que es una moto a la que le estamos dando un cambio muy grande para ser lo máximo competitivos posible".