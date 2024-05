Ceferin, presidente de la UEFA, insulta a Florentino Pérez: "¡Es un idiota y un racista!"

La relación entre el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el máximo mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez, no se encuentra en su mejor momento desde hace varios años. El intento de creación de la Superliga por parte del presidente madridista no gustó al esloveno, que se opone contundentemente y defiende su formato de la UEFA Champions League, a la que Pérez pretendía sustituir junto a otros presidentes importantes del panorama europeo.

En la conversación publicada por el periódico digital The Objective, el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, intenta calmar los ánimos entre Ceferin y Pérez, quienes atravesaban un momento de máxima tensión entre sí debido al conflicto entre la Superliga y la UEFA. En este intercambio de mensajes, Rubiales escribió a Ceferin sobre Tebas y Florentino. "Somos fuertes. Si quieres, puedo hablar con Florentino", indicaba Rubiales, quien continuaba en su intento de tranquilizar a ambas partes por el siguiente motivo: "Si en España tengo en contra a Tebas y a Florentino, me será imposible".

Una tensión constante entre Florentino y Ceferin

Además, Luis Rubiales recordó a Ceferin que Florentino Pérez es "muy orgulloso", unas palabras a las que el esloveno respondió contundentemente. "Yo también soy orgulloso, no lo olvides. No quiero hablar con él. Solo lo haría por ti", contestó el máximo mandatario de la UEFA, quien acto seguido insultó al directivo madridista: "¡Es un idiota y un racista! No calmes las cosas por mí, yo no lo necesito. Lo que quiero es que seas fuerte.

Casualmente, Ceferin y Pérez se reencontrarán el próximo sábado 1 de julio en el palco del estadio de Wembley, en Londres, pues el Real Madrid ha vuelto a alcanzar la final del actual máximo torneo europeo. Los blancos se enfrentarán al Borussia Dortmund en busca de su decimoquinta Champions League, tras ganarla hace dos años ante el Liverpool en el Stade de France de Saint-Denis, Francia.