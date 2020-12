El Ciencias Olavide cayó en su visita al Lexus Alcobendas por 47-3, un resultado abultado para lo que se vio en Las Terrazas, donde los locales lograron una justa victoria, aunque con un marcador demasiado severo con los científicos a tenor del juego desplegado.

Desde los primeros compases del encuentro los científicos mostraron sus intenciones de competir el partido, trabajando bien en defensa y llegando hasta pocos metros de la zona de marca local en ataque que no supo culminar. Errores que frente al campeón copero, con los jugadores de calidad que tiene en su plantilla, se pagan. En el minuto 12 Lando, tras realizar un up and under, que recepcionó Perotti en el medio campo y tenerlo agarrado, lo soltó, escapándose con el balón y realizando el primer ensayo que transformó Javi López.

Los sevillanos siguieron con su juego, intentando llegar a la zona de marca local y cuatro minutos más tarde Migale transformó en tres puntos una indisciplina de Schab. El Ciencias jugaba en zona de veintidós local, pero no era capaz de conseguir el ensayo. Sería Perotti en el 23' quien firmó una nueva marca tras una buena jugada a la mano del Alcobendas, que volvió a transformar Javi López. Dos ensayos más de Molinero, ambos transformados, servirían para poner brecha en el marcador al descanso, 28-3.

En el segundo tiempo, continuó en la tónica del primero. En el minuto 41' un error en la recepción de una patada en el centro del campo generó la jugada de ataque de los de Tiki, ensayando Lo Sasso y transformando Javi López. Aún conquistó el Alcobendas la zona de marca hispalense en dos ocasiones más, por medio de Schab y de Van den Berg. A pesar del resultado los de Mazo no bajaron los brazos, e incluso con los cambios el equipo acabó el partido atacando y jugando en campo rival

"Nos han castigado demasiado nuestros errores. El Alcobendas se ha encontrado con tres regalos que han sabido convertir en tres ensayos y así es difícil competir contra un equipo de esta calidad. Han sentenciado el partido en la primera parte", señaló Mazo, que añadió sobre su equipo: "Ha dejado buenas sensaciones ante el campeón de la Copa del Rey. Estuvimos ordenados en defensa y en ataque se vieron de los mejores minutos de la temporada, rompiendo en varias ocasiones la primera cortina defensiva de Alcobendas. Me voy contento con la actitud y el trabajo de los jugadores", señaló el técnico Manuel Mazo.