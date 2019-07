Después, no piensa más allá de seguir compaginando su vida deportiva con los estudios, que sabe que es lo que le dará de comer en el futuro. “En los deportes minoritarios es muy difícil vivir de ellos a no ser que estés en la primera plana mundial”.

Desde que probó la competición tiene claro que, aunque el día a día, los amigos y los entrenamientos son algo que le llama muchísimo la atención, lo que más le gusta es ese gusanillo previo a la competición, algo que le hace seguir motivado en todo momento. “Siempre es especial, es lo que más me gusta, los días previos en los que sabes que vas a viajar, me encanta prepararlo todo, mentalizarse...”, asegura.Pablo es conocedor de que ya ha conseguido algo muy importante pero, actualmente, no se pone ningún límite y mientras se vea con fuerzas seguirá peleando para salvar aún más barreras.

Pablo Martínez (12-12-1997) es una de esas personas que demuestra que nunca es tarde para adentrarse en algo si te llama verdaderamente la atención. En su caso, comenzó en piragüismo más tarde que la media, con unos 16 años.Cuando era aún más joven, se dedicaba al tenis, algo que cuando entró en competición no le llamaba demasiado la atención, pues los resultados no eran los que deseaba. Desde entonces, decidió probar en el Club Naútico, ya que muchos amigos de su hermano, quien si llevaba bastante tiempo ligado al mundo de la piragüa, lo instaban a probarlo.

Una afición que descubrió gracias a su hermano

A pesar de empezar muy tarde en esto del mundo de la piragüa, Pablo siempre ha estado ligado de una manera u otra a este deporte, ya que su hermano siempre ha competido a alto nivel. Eran los propios amigos de su hermano quienes le incitaban a ir. Cuando por horario podían coincidir, fue cuando Pablo decidió apuntarse, para no tener que “obligar” a sus padres a llevarlos en horarios diferentes. “Siempre me ha gustado ir a ver competir a mi hermano, me llamaba la atención todo, eran como una gran familia y conocías gente”, asegura. Desde esos momentos y, aunque no lo practicase, ya se podía intuir que de una manera u otra su vida acabaría ligada a este deporte.