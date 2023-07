Enric Mas abandona el Tour por una caída en la primera etapa

El español Enric Mas (Movistar) ha abandonado el Tour de Francia tras sufrir una dura caída a falta de 24 kilómetros de meta de la primera etapa del Tour de Francia, que se disputó con salida y llegada en Bilbao y que se adjudicó el británico Adam Yates (UAE) tras superar en la meta a su hermano Simon, junto al que se escapó en el descenso del Pike, el último puerto de la jornada.

Enric Mas partía en la ronda francesa como una de las más sólidas bazas del ciclismo español para lograr una plaza en el podio final.

Sebastían Unzué, uno de los dos directores del Movistar, ha admitido que el arranque del Tour de Francia, con la caída de su líder Enric Mas, ha sido "un palo duro" del que tienen que "recuperarse" y "mirar adelante" ya de cara a la Vuelta a España.

Unzué además aseguró que el Movistar no contaba con una segunda opción para la general. "No, la primera y única opción para la general era Enric", dijo el navarro, asumiendo que "el deporte es así, el ciclismo es así". Unzué tiene claro que si Mas no ha intentado volver a la carrera tras la caída ha sido porque "no ha podido".

"Se ha levantado muchas veces", recordó. Otro director el Movistar, Patxi Vila, sin conocerlo aún, cree que la lesión del balear es en la "escápula, en el hombro" y lamentó que esta "es la peor manera de empezar el Tour". "Pero habrá que sentarse y aceptarlo como una oportunidad", intentó animarse y animar a su equipo.