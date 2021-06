España-Suecia: horario y dónde ver el partido de debut de la selección en la Eurocopa

"¡Allá vamos!". Con este mensaje directo ha querido Luis Enrique dar el pistoletazo de salida a la participación de España en la Eurocopa 2021. Lo ha hecho junto a un gran cartel en el que aparecen una representación del Estadio de La Cartuja y las letras de Sevilla en inglés (Seville). Porque Sevilla, ciudad talismán de la selección, volverá a ser protagonista de toda la fase de grupos de España. Empezando por su debut, esta noche, a las 21.00 horas, frente a Suecia, en partido televisado en directo y en abierto a través de Telecinco.

Tras semanas de debates y polémicas, deportivas y extradeportivas. Sin Sergio Ramos y con toda la expedición de la roja vacunada, los jugadores de la selección española afrontan su partido correspondiente a la primera jornada del Grupo E de la fase de grupos de la Euro 2020 frente a Suecia, a priori su rival más complicado en este carrera de corta distancia en la que cualquier despiste puede alejarte sin remedio del principal objetivo, que no es otro que terminar primeros de grupo y disipar así las enormes dudas que existen en el ambiente sobre las opciones reales de España para pelear por el título de tú a tú frente a selecciones como Francia, Italia, Inglaterra, Portugal o la misma Alemania, a la que hace apenas siete meses los chicos de Luis Enrique apabullaron por 6-0 en el mismo escenario que empezará a determinar el devenir de su futuro en esta competición.

Tras la tempestad llega la calma y la normalidad parece que se ha instalado en la concentración de la selección tras los positivos de Busquets y Diego Llorente. Ahora toca refrendarla con buenos resultados que aumenten el optimismo de una afición expectante y dispare la euforia entre el público que acuda a La Cartuja, un total de 16.000 espectadores que han agotado las localidades disponibles ante el aforo reducido por las medidas que marcan el protocolo COVID-19.

Luis Enrique no da pistas

En el plano deportivo, Luis Enrique sigue jugando al despiste respecto a sus intenciones. Insiste en que lo tiene claro, pero no enseña sus cartas, aludiendo a la confianza que tiene en todos sus jugadores y a su particular filosofía de proteger el grupo por encima de todos y erigirse en el líder que acapare los focos. En cualquier caso, atendiendo a sus últimos movimientos y la trascendencia del envite al tratarse del debut y del rival más fuerte todo apunta a que no realizará muchos experimentos y apostará por la base de jugadores que ha utilizado en los últimos meses.

En la portería Unai Simón apunta a portero titular, pese a los errores puntuales que ha protagonizado recientemente; en la defensa, ante la ausencia de laterales derechos puros el poderoso físico de Marcos Llorente puede prevalecer, con el ya 'indultado' Jordi Alba en el lateral izquierdo y Pau Torres como líder de la línea de centrales, acompañado por Laporte, al que nacionalizaron in extremis para la Eurocopa y la lógica invita a pensar que tendrá protagonismo, o Eric García, al que Luis Enrique ha 'blindado' siempre pese a no tener minutos de juego en su club.

En el centro del campo Rodri apunta a sustituto natural de Busquets (aún de baja por tema Covid), Koke parece fijo para dotar de equilibrio en la medular y la duda radica en saber si Luis Enrique buscará tener mayor control del juego a través de Thiago o mayor chispa ofensiva con el talento de Pedri para romper las líneas suecas.

En la línea ofensiva, Dani Olmo y Ferrán Torres han demostrado ser, de largo, los activos más desequilibrante de los que dispone Luis Enrique en su lista. Rápidos, verticales y con gol. Y como referencia en el puesto de delantero centro los números y el estado de forma avalan a Gerard Moreno, pero el seleccionador siempre ha apostado por Morata cuando ha tenido oportunidad de usarle, por lo que habrá que ver si Luis Enrique mantiene su idea o 'cede' ante la evidencia popular.

Por su parte, Suecia, un clásico en las últimas Eurocopas con siete participaciones (1992, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020), llega a la cita también golpeada por el coronavirus (confirmados los positivos de centrocampista Mattias Svanberg y atacante Dejan Kulusevski). Pese a ello, cuenta con nombres interesantes como Ludwig y Lindelof en defensa, Forsberg en la media punta o el delantero de la Real Sociedad Alexander Isak.

Alineaciones probables del España-Suecia en la Eurocopa

Posible alineación de España: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Torres, Laporte/Eric García, Jordi Alba; Koke, Rodri, Pedri/Thiago; Ferrán, Dani Olmo y Gerard Moreno/Morata.

Posible alineación de Suecia: Nordfeldt; Ludwig, Lindelöf, Helander, Augustinsson; Larsson, Claesson, Olsson, Forsberg; Berg e Isak

Horario y dónde ver el España-Suecia de la Eurocopa

El partido entre España y Suecia, correspondiente a la fase de grupos del Grupo E de la Eurocopa 2020, se disputa hoy, lunes 14 de junio, a las 21:00, hora peninsular española, en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Se podrá seguir por televisión en directo y en abierto a través de Telecinco.

Mediaset cuenta con los derechos de retransmisión de la Eurocopa en España y emitirá 51 partidos en sus canales principales (Telecinco, Cuatro y Be Mad), con opciones de tener un canal de 24 horas con contenidos relacionados con la Eurocopa 2021 para aquellos suscriptores de pago en la plataforma digital Mitele Plus, donde los partidos será retransmitidos por un grupo de youtubers seleccionados para la ocasión.