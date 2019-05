Hora de la verdad para el Betis Deportivo

Después del doloroso revés que encajó hace unas semanas ante el Algeciras, parecía difícil que el Betis Deportivo pudiese optar aún a las posiciones que dan derecho a jugar el play off de ascenso, pero el equipo de José Juan Romero sigue aún en la contienda. Esta tarde (18:30), en Coria del Río, tiene una buena oportunidad de reengancharse a la promoción. En cambio, de resbalar, podría decir prácticamente adiós a esos puestos.

El filial heliopolitano visita a un equipo que está terminando bien la temporada. Un total de seis jornadas invicto lleva el Coria, que no hinca la rodilla desde hace casi dos meses. El pasado fin de semana dejó ir dos puntos en los últimos minutos en Puente Genil y su entrenador, Manolo Zúñiga, todavía no siente que la permanencia esté conseguida. “Quedan tres partidos, esto no ha acabado”, decía tras ese choque.

Pese a la inquietud de su técnico, los ribereños están en la buena línea y han ganado tres de sus últimos cinco compromisos en el estadio Guadalquivir. Esa racha no debería intimidar al Betis Deportivo, que no pierde en Coria desde el ejercicio 2004-05.

Romero no podrá contar para este partido con uno de sus fijos en el centro del campo, pues Roberto Abréu ha viajado a Éibar junto al primer equipo. Sí estarán futbolistas como Raúl, Iván Navarro o Altamirano, cruciales en las recientes victorias ante Córdoba B y Ciudad de Lucena que han reimpulsado a los verdiblancos.

Sin quitar ojo al encuentro entre Xerez Deportivo y Los Barrios –rivales directos por las plazas de play off–, los béticos deberán poner toda la carne en el asador ante un Coria que ya hizo que cediese puntos en la primera vuelta.A la misma hora también entra en escena el Sevilla C, que encara otro partido trascendental ante el Arcos. Los rojiblancos se encuentran un punto por encima de la escuadra gaditana, que por el momento estaría destinado a disputar una repesca para salvarse.

Los sevillistas llegan a este partido crecidos tras haber derribado a otro rival directo –el San Roque– en la última jornada. Y su secuencia de resultados es muy positiva. De hecho, desde la llegada de Lolo Rosano al banquillo, el equipo ha sumado 20 puntos de 36 posibles. El Arcos no es un equipo especialmente fiable en el Antonio Barbadillo, donde ha perdido 8 de los 19 envites que ha disputado en lo que va de campaña.