Ignacio Astolfi, una de las promesas de la escuela hípica sevillana

No es sencillo estar en boca de todos. A pesar de haber sido una de las sensaciones de la IV Ruta de la Primavera, Ignacio Astolfi (Sevilla, 2001) mantiene los pies en el suelo. “Yo estoy tranquilo, no me confío, porque esto te pone en tu sitio en un momento”. Seguramente el temple sea una de las virtudes de este prometedor jinete sevillano.

Su conexión con la hípica comenzó a una muy temprana edad. “Empecé muy chico, yendo a las tandas de Pineda”, explica él. Aquellos primeros trotes, sin embargo, no eran fruto de la casualidad ni el capricho, pues Ignacio estuvo cerca de los caballos desde siempre. “Casi toda mi familia por parte Astolfi ha montado”, subraya.

Los suyos siempre estuvieron “vinculados” al mundo equino. Y algunos llegaron a sobresalir en el alto nivel. Uno de sus tíos, Luis Astolfi, llegó a participar en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos (Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Sidney 2000). “Me fijo mucho en él”, reconoce Ignacio.

Su padre también montó durante años, pero tuvo una trayectoria bastante más breve. “Se pegó una ‘leche’ y lo tuvo que dejar de joven”, cuenta. De cualquier modo, en el deporte está más que probado que el pertenecer a un árbol genealógico u otro no es ninguna garantía en cuanto a los resultados. Y los éxitos de Ignacio tienen que ver, sobre todo, con la perseverancia.

Natural de Los Bermejales, no perdona un día de entrenamiento. “Echo unas cuatro horas diarias entre semana. Y los fines de semana incluso más”, detalla. Es una de las razones por las que es el líder del ranking nacional de Juveniles. Ignacio ha reivindicado esa condición recientemente en la IV Ruta de la Primavera. El 17 de mayo ya protagonizó la jornada que abría el CSN4 apuntándose dos victorias.

Las consiguió a lomos de Narla y de Jordano. Aunque si se le pregunta por los mejores caballos que ha montado, tiene otras preferencias. Habla de Dream of Moujik, Easo J o Dillan-M. Éste último fue el que le acompañó en su triunfo más reciente, el del pasado viernes. Ignacio no tuvo rival en la prueba grande del CSN5, la del Grupo 1.45.

Después de hacerlo bien en la primera fase del recorrido (44,13), el jinete de 17 años se creció en la segunda, sacó toda su garra y detuvo el cronómetro en 33,77 segundos. Una marca con la que se impuso a todos sus adversarios. Y eso que entre éstos estaban jockeys de la talla de Eduardo Álvarez o Mariano Martínez, presentes en los puestos de cabeza del ranking nacional de adultos.

En la jornada del domingo tuvo menos fortuna, pero Ignacio dice estar “muy contento” por cómo le ha ido en la IV Ruta de la Primavera. Su rendimiento es el resultado de un buen asesoramiento. Admite tener una muy buena relación con Marcelo del Pozo, quien le entrena desde hace aproximadamente cinco años. “Me da mucha tranquilidad”, dice.

Su objetivo más cercano en el tiempo es la Copa de Naciones, que tendrá lugar en Alemania dentro de tres semanas. Ya ha competido otras veces en el extranjero. Lo hizo en Bélgica, en Portugal y también en Eslovaquia, donde se celebró el campeonato de Europa en 2017. En aquella ocasión no le fue bien, pero Ignacio guarda la ilusión por volver a estar en ese mismo torneo este verano en Holanda. Atrás quedan toneladas de dedicación, miles de horas sobre el caballo. Cantidades que no pesan si hay una verdadera pasión.