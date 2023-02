MotoAndalucía, el mundo de las motos se cita en el Estadio de la Cartuja

Empresas, profesionales, deportistas y aficionados tienen una cita este fin de semana en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Del 10 al 12 de febrero se celebra en este espacio MotoAndalucía, Salón Comercial y de Competición, evento que organiza la empresa Expo Motor Events con el objetivo de impulsar y promocionar el deporte de las dos ruedas y la intensa actividad empresarial que se desarrolla en este segmento previa a las victorias y los podiums.

MotoAndalucía, que contará con más de un centenar de expositores, es un escenario dinámico que se aleja del concepto tradicional de evento ferial y centra su acción en la aplicación de nuevas herramientas que den mayor visibilidad a todos los agentes implicados en la promoción del deporte motociclista, desde la base hasta la profesionalidad y en todas las áreas, desde el pilotaje a la investigación.

La comunidad andaluza es prolífica en competición: al circuito mundialista de Jerez-Angel Nieto se suman un total de 9 instalaciones de velocidad/minivelocidad y 23 circuitos de motocross; se localizan más de 135 motoclubes dispersos por las 8 provincias; y se disputan campeonatos autonómicos en 10 especialidades deportivas (velocidad, cross country, enduro, enduro indoor, trial, motocross, velocidad urbana, minivelocidad, mototurismo, y dirt track). En este particular universo se prepara una cantera de jóvenes promesas y se impulsan carreras mundialistas que harán las delicias de los aficionados en esta temporada 2023. El Salón será el escaparate de esta intensa actividad que se desarrollará con la colaboración de la Federación Andaluza de Motociclismo.

MotoAndalucía, ocupará un área total de 22.000 metros cuadrados: 9.500 m2 de exposición en el interior del estadio destinados a la comercialización de producto para la moto y el motorista, con motocicletas de todos los segmentos (Kawasaki, Harley Davidson, Indian, KTM, etc), movilidad sostenible (Silence, Urban, Vostok, etc), accesorios, complementos y boutique; y promoción de equipos de competición, pilotos, escuelas de formación, entidades organizadoras de eventos deportivos y mototurísticos, patrocinio, etc. En el exterior, más de 12.500 m2 se dedicarán a la prueba de producto sostenible y a la exhibición deportiva de jóvenes pilotos con acciones en minivelocidad (minimotos, minimotard, stunt con el piloto acrobático AV Campos, vespinos proto,…) mecánica, concentraciones, fan zone, etc.

En el marco del Salón la actividad promotora del deporte de las dos ruedas será permanente, para ello se cuenta con la visita de pilotos, como los mundialistas vinculados al Cardoso Racing David Muñoz (Moto3), Borja Gómez (Moto2) y Roberto García (Moto2), o los jóvenes espadas del Deza-Box 77 Racing Team Pepe Osuna (mundial SBK), Andrea Sibaja, Gillem Erill, Antonio Torres, Iván Muñoz, Sergio Lópezy Luismi Heredia que compiten en diversas modalidades internacionales de Superbikes (SBK).

Se hablará con la comisión Femenina de la Federación sobre mujer y motociclismo, en la búsqueda del camino hacia la igualdad en este deporte; y se presentará la temporada de equipos como los ya mencionados Cardoso Racing y Deza-Box 77 Racing Team, además del Easy Race Team, TRT Motocycles KTM/Gas Gas, ZIZ. Racing Competición, US Racing y Vial Motor, entre otros.

La Rider Soul

La acción de MotoAndalucía se trasladará por sorprendentes parajes de la provincia de Sevilla por donde discurrirá el sábado, 11 de febrero, la Rider Soul. Esta iniciativa mototurística no competitiva, que se puede realizar siguiendo tres desafíos diferentes, está organizada por el Club Mototurismo Sevilla y será la primera que se realice en el marco de la recién creada categoría Discovery. El parque cerrado de esta prueba estará instalado en el interior del Estadio de La Cartuja y en sus diferentes retos participarán decenas de motocicletas.

MotoAndalucía abrirá sus puertas al público de 10,00 a 20,00 h el viernes y sábado y de 10,00 a 19,00h el domingo, 12 de febrero. El precio de la entrada será de 5 euros el viernes y de 10 euros en las jornadas del sábado y domingo. Los menores de 12 años acceden gratuitamente acompañados de un adulto.

El Salón Comercial y de Competición MotoAndalucía está organizado por Expo Motor Events en colaboración con la Federación Andaluza de Motociclismo, Escuela de Mecánica de Motos y Competición-Cedeco, el estadio La Cartuja, e Iberia.