Noé Guzmán carga contra la última decisión de la Federación Española de Remo

El veterano remero sevillano Noé Guzmán cargó hoy contra el comunicado emitido por el Área Técnica de la Federación Española de Remo (FER). En él, el organismo anunciaba la exclusión de varios remeros del Mundial que comienza este domingo en Ottensheim (Austria) tras haber denunciado éstos las deficiencias de sus dietas en el programa ¿Te lo vas a comer? de la cadena LaSexta. El asunto ha provocado una gran polémica, pues el torneo es además clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Guzmán, campeón de España en diversas ocasiones y capitán del equipo de remo del Real Betis, no entiende que la Federación pueda "arrojar a los leones" a sus compañeros, a los que defendió en un extenso escrito.

"No tenía intención de proclamar nada en redes sociales referido a la polémica suscitada por las decisiones de la Comisión Técnica de la Federación Española, pero después del alegato de defensa y revancha que los integrantes de dicha comisión firman, no puedo más que manifestarme y hacer defensa pública de los que han sido compañeros de selección y a los cuales represento en la Asamblea de la Federación Española de Remo.

Al leer el escrito publicado, la primera sensación que me iba invadiendo fue la pena, pena que esta Federación no tenga la más mínima empatía con sus deportistas. El escrito desprende ego, revancha y rencor por los cuatro costados.

Desconozco la trayectoria deportiva de sus señorías, pero creo que ciertas palabras no saldrían de personas que sepan lo que es pelarse el culo remando día tras día durante años por apostarlo todo a un posible resultado sin el respaldo de un trabajo o nómina que asegure el futuro.

Les diré una cosa: el remo es un deporte en el que se sufre en cada entrenamiento. Si no tienes ganas de sufrir, éste no es tu deporte. Eso lo sabemos todos los que hemos estado en alto nivel. No hace falta que nadie venga a decimos que el deporte es así, que el deportista debe saber a lo que se expone, que el que más entrena no tiene que ser el que más se lo merece, que el deporte tiene estas elevadas exigencias y dificultades que generan sinsabores… Créanme, lo sabemos de sobra.

Basta ya de creerse cancilleres de la idiosincrasia del deporte de alta competición. Nuestras medallas y nuestras finales ya nos dicen lo buenos o malos que somos en cada ocasión. No hace falta que ningún iluminado venga a decimos que somos la leche.

En el año 2014 fui al Campeonato del Mundo en un cuatro sin timonel que a priori tenía un gran potencial. Y digo a priori porque ahí se quedó, en potencial. Nuestras capacidades, nuestras mentalidades, el programa de entrenamiento y el conjunto de lo que éramos como barco hicieron que el resultado fuera desastroso.

¿Pero saben quiénes eran los integrantes de ese cuatro sin? Ismael Montes, el mejor motor que ha tenido esta federación en décadas y que fue el eje del cuatro sin que estuvo a punto de clasificar para los Juegos Olímpicos en 2016 y que se metió en la final en el Mundial de 2017.

¿Y adivinan quién más iba en ese cuatro sin de 2014? Javier García y Jaime Canalejo, los buques insignia de nuestra selección masculina, nuestros referentes actuales.

Seguro que nuestros técnicos podían tener datos que evidenciaban que ese cuatro sin era un desastre y también tendrían datos que demostraban lo contrario. Pero varapalos como esos que l@s remer@s sufrimos -porque somos los que nos llevamos las derrotas y en esa FOTO siempre salimos solos y en el centro- van sumando para que en el momento adecuado salgan barcos como el dos sin masculino o femenino actuales.

En la primera asamblea que realizó esta federación pregunté personalmente a la Sra. presidenta qué explicación podía darnos sobre las amenazas que el Sr. secretario de la FER hizo contra los deportistas en la reunión de bienvenida que mantuvieron ella misma junto al Sr. secretario con el equipo absoluto. La respuesta fue que en "ningún momento el ánimo de la reunión era amenazar a l@s deportistas”.

Pues bien, no sé si es casualidad pero parece que se están cumpliendo tales designios que anticipó el señor secretario, don Pedro Márquez: "El que no le guste, se puede ir para su casa. Empezaremos de cero, empezaremos con juveniles para 2024”. Palabras textuales. Y en esta ocasión, si las metemos en contexto, la cosa va a peor...

¿Y de verdad nos seguirá apoyando la Federación Española? ¿De verdad valoran nuestro esfuerzo y dedicación?

Podrán contestarme que ni mucho menos, que se llevan al Mundial 10 deportistas. ¿Pero qué esperan conseguir publicando los informes de los técnicos? ¿Ponerlos en evidencia? ¿Romper el equipo? ¿Destrozar la confianza de l@s deportistas? Es lavarse las manos a toda costa y no tomar responsabilidad de sus decisiones, es dinamitar a un@s deportistas, es dejar expuestos a sus entrenadores. Por cierto, una vez más poca empatía.

¿Cómo pueden arrojar a los leones a sus colegas? Porque según tengo entendido, son colegas de profesión, ¿no ? Pero claro, son sus empleados y cada cual tendrá que tragárselo como sus circunstancias personales le dejen o como su conciencia le dicte.

No sé qué manera de hacer remo es ésta, pero permítanme una aclaración que ya he manifestado en alguna asamblea: el Alto Nivel es la base de la pirámide. Si no hay equipo absoluto, no hay subvenciones, y sin éstas no hay presupuesto para hacer promoción. Si no hay equipo absoluto, l@s jóvenes no tendrán referentes en los que fijarse para seguir sufriendo los entrenamientos día tras día y así llenar los clubes. Y si los clubes no se llenan, seguirán organizando regatas de participación mísera, como los últimos Campeonatos de España absolutos de banco móvil y de traineras".