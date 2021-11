Dinamo de Kiev -Barcelona: El Barça obligado a reaccionar en Kiev

Tras una semana en la que tan sólo sumó uno de nueve puntos posibles en la Liga, el Barça está obligado a reaccionar en su visita al Dinamo de Kiev si desea seguir con opciones de clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones sin necesidad de puntuar en la última jornada de la fase de grupos en Múnich.

Un triunfo en Kiev y una derrota del Benfica ante el Bayern dejarían al Barça dos puntos por encima de los portugueses antes de que visiten el Camp Nou el 23 de noviembre. En cambio, todo lo que no sea ganar en Ucrania complicaría el futuro del equipo azulgrana en la competición, que afronta el partido con Sergi Barjuan como técnico interino. La buena noticia es que recupera a efectivos importantes que no han estado disponibles en los últimos encuentros. Ansu Fati, Frenkie de Jong y Ronald Araujo vuelven a la lista de convocados con Dembélé, que no entraba en una desde el curso pasado tras lesionarse con Francia en la Eurocopa. De todas maneras, habrá que ver si están en condiciones físicas para ser titulares en un partido de tanta trascendencia. Quienes lo tienen más difícil son Araujo y Dembélé a causa del largo tiempo que llevan sin jugar.

En cambio, respecto al partido ante el Alavés se caen de la convocatoria Piqué, con una elongación en el sóleo de la pierna derecha, y Agüero. Además, tampoco viajaron a Kiev Sergi Roberto, Pedri y Martin Braithwaite, que aún siguen con la recuperación de sus respectivas lesiones. Ante estas bajas, Sergi Barjuan decidió volver a convocar al centrocampista del filial Álvaro Sanz. Por su parte, el Dinamo Kiev, que no conoce la derrota en la liga ucraniana, intentará sorprender al Barcelona con un esquema más ofensivo que el que desplegó en el Camp Nou. El rumano Mircea Lucescu podría repetir alineación, pero intentará pisar mucho más el área rival, partiendo de una presión más alta y aprovechando los problemas para sacar el balón desde atrás que podría tener el equipo azulgrana sin Piqué.

Desde que cayera en Barcelona por la mínima (1-0), el Dinamo ha encadenado tres victorias seguidas, dos en Liga y una en Copa, y es líder indiscutible del campeonato local con tres puntos más que el Shakhtar Donetsk. En esos encuentros, Lucescu dio descanso a Supryaha, que fue sustituido por el delantero esloveno Benjamin Verbic o por el venezolano de 1,90 metros, Eric Ramírez. Verbic vio puerta ante el Mariúpol, pero el resto de goles correspondieron a centrocampistas como Sydorchuk, Shaparenko, Garmash y Tsygankov. El esloveno tiene opciones de salir de inicio, mientras un posible revulsivo podría ser el joven punta brasileño Vitinho. Lucescu sigue sin contar con el defensa Popov y el delantero Besedin, ambos con lesiones de rodilla.