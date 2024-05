Ojalá los ingleses den el primer paso con el VAR

NOTICIA trascendente es que la Premier haya puesto en cuarentena el VAR dando la impresión de que el artilugio tiene sus días contados entre los inventores de este juego. Es la consecuencia lógica tras la constatación de que el aparatito desarregla más de lo debido además de dejar en evidencia la honorabilidad del arbitraje. Y en las últimas fechas hemos podido comprobar cómo el VAR tiene al estamento en su peor momento.

Conque siga funcionando en los fueras de juego sería suficiente y si se le añade la photo finish en la línea de gol, estupendo. Y dejar las interpretaciones a juicio del árbitro, como fue siempre, y cuando se equivoque le echamos la culpa al error humano y punto. Ahora ya no se puede achacar la equivocación al error humano, que ha sido sustituido por la manita humana, siempre en entredicho. Lo que está pasando ahora deja en muy mala posición la credibilidad del fútbol, ergo...

Antier noche vi cómo desde el VAR se mutaba un resultado y en vez de que el Oviedo hubiese ganado por 1-3 en Cornellá, resulta que perdió 2-1 por culpa de un VAR que escudriñó hasta el punto de ver un penaltito en el área astur y anular dos goles ovetenses por el bigote de una gamba en una ocasión y por ver intervención cuando ni siquiera hizo intención de moverse. Y para qué recordar el gol anulado al Cádiz o el penalti que evitó la posible victoria bética en Las Palmas.

La temporada ha estado plagada de interpretaciones que mueven a la sospecha y eso es lo peor que puede ocurrirle al arbitraje. Bajo sospecha no puede subsistir, conque mejor será volver a pensar en el error humano y no en la manipulación. Los ingleses inventaron el fútbol y están ahora a punto de salvarlo de algo tan pernicioso como es no creer en la integridad de los jueces. ¿Haremos aquí lo mismo o seguiremos por unos derroteros de porvenir ciertamente negativo?