De la Hispalense a la Ryder

"He pasado una semana histórica y ha sido brutal". Así resume Javier Farrán su experiencia en la Ryder Cup, que ha ganado junto al equipo europeo en París. Farrán estudió el Grado en Ingeniería Agronómica en la Universidad de Sevilla hace cinco años. Ahí puso la primera piedra de un camino que le ha convertido en un reputado green keeper o cuidador del césped especializado en golf. "Es el culmen a un montón de cosas que me han pasado en estos cinco años", añade el sevillano refiriéndose a su corta pero intensa trayectoria. Actualmente trabaja en los Emiratos Árabes Unidos, a donde llegó desde la Riviera Maya mexicana. Antes pasó por distintos campos de Estados Unidos, donde se especializó en los distintos tipos de céspedes existentes en el golf. Pero su camino no empezó en esos lares. Su primer contacto con el césped lo tuvo en el fútbol a las órdenes de Carlos Venegas, greenkeeper del Sevilla.

Alejandro Reyes, responsable de mantenimiento del Golf National de París donde se ha disputado la Ryder Cup, fue el que contó con el sevillano para estar en el torneo. "150 agrónomos voluntarios han formado parte del cuidado del campo", afirma Farrán, que estuvo encargado junto a otros compañeros del hoyo ocho al doce. "Los capitanes y los jugadores venían constantemente a nosotros para preguntarnos por las características del green", relata resaltando así la labor que ha desempeñado en la zona cercana al hoyo. Este aspecto, relevante en el golf al más alto nivel, ha sido foco de comentarios durante los partidos. "Nos interesaba que los hoyos no fueran rápidos para beneficiar el juego de los europeos", explica Farrán, que es sabedor de la extrema rapidez de muchos campos americanos. "Tiger Woods se quejó de esto", añade.

La victoria de Europa en la pasada Ryder también tuvo a este ingeniero sevillano como protagonista indirecto. Javier Farrán subió a sus hombros a una de las estrellas del combinado del viejo continente: el británico Tommy Fleetwood. "Lo conocí en Dubai porque él viene mucho al campo en el que trabajo actualmente", comenta Farrán, que encumbró aún más al mejor jugador europeo del momento. "Tengo una relación muy estrecha con muchos jugadores porque estamos muy valorados", asegura el hispalense refiriéndose a la profesión de cuidador de césped golfístico. "En España prácticamente no existe y no está pagado ni valorado", lamenta al mismo tiempo que lanza un mensaje optimista: "Gracias a Alejandro Reyes y a los que estamos en el extranjero la marca España de greenkeeper empieza a sonar". Los españoles participantes en el prestigioso campeonato entre continentes quisieron rendir homenaje a otra española que se emigró por motivos golfísticos: Celia Barquín. Una bandera de España con la inscripción "Va por ti Celia" estuvo presente en la celebración del título en recuerdo de la joven golfista cántabra asesinada hace unas semanas.