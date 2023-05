Ona Carbonell se retira de la natación sincronizada tras 16 años en lo más alto

Ona Carbonell, ganadora de dos medallas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en natación sincronizada y campeona mundial en 2009, entre otros títulos, dice adiós al deporte que ha mantenido a España en lo más alto de la disciplina durante dieciséis años.

La catalana, que empezó practicando gimnasia rítmica y pronto cambiaría a la natación artística, participó en tres JJOO, pero fue en Londres donde obtuvo dos medallas: plata en dúo y bronce en equipo. Asimismo ganó veintidós medallas en campeonatos mundiales, más que nadie, y doce europeas.

"No hay un momento perfecto para la retirada. Con el segundo hijo iba viendo que no me apetecía estar tanto en el agua. O tienes mucha pasión o no lo aguantas. Es importante saber decir hasta aquí, siempre tienes dudas y no es fácil la retirada porque en el deporte te jubilas muy joven", ha explicado Ona.

"En 2008 también estuve a punto de decir adiós. Hay muchos momentos en que he querido colgar el bañador. La decisión esta vez ha sido interior, he hecho lo que mi corazón me ha pedido. Desde hace unos meses he pensado que ya era suficiente y ahora quiero retarme en otros entornos y crecer como mujer en aspectos diferentes", ha añadido la deportista.

"Seguro que no voy a encontrar la adrenalina que tenía en una final olímpica en la que me preparaba durante 4 años, pero el amor que me dan mis hijos va por encima de todo", ha expresado en el acto de su despedida en el COE.

La olímpica está creando un departamento en el Comité Español Olímpico (COE) para aquellas mujeres deportistas que deseen ser madres. El objetivo es tratar de evitar ese miedo de no saber qué pasará en el futuro de su profesión y la búsqueda de la igualdad en el deporte entre hombres y mujeres.

"Las mujeres no tenemos la misma visibilidad y he luchado para que las deportistas tengamos los mismos medios. He trabajado para visibilizar esta situación y agradezco la disposición del COE. Trabajaremos juntos para ayudar a todas las deportistas que quieran ser madres sin tener que dejar su carrera", ha explicado Carbonell.

"Jamás me voy a desvincular del deporte, ahora estaré unida al COE en este proyecto, pero no voy a parar de hacer cosas . En el deporte o estás al cien por cien o no vale la pena, y ahora quería centrarme en otros ámbitos como mi familia, por lo tanto no es justo que esté a medias tintas", ha añadido.

José Manuel Franco, presidente del CSD, ha reconocido que Carbonell "deja huella en el deporte y representa el poder transformador de este ámbito".

"Te pido que te quedes siempre cerca del deporte español, porque no podemos permitirnos que una figura como tú se quede fuera. Eres una figura que inspira”, expresó.

El presidente de la Federación Española de Natación, Fernando Carpena, ha añadido: "Transmites valores importantes, por lo que no podemos permitirnos perderte. Tienes experiencia y has vivido lo que significa el alto nivel, el de estar capacitada y tener espíritu de sacrificio. Solo puedo hacer una cosa, abrirte las puertas de la federación y allí donde estés más a gusto tendrás un hueco".

Alejandro Blanco, presidente del COE, ha dicho de Carbonell que es "una deportista líder que ha alcanzado la excelencia".

"Yo me quedo con Tokio", ha agregado, "porque tras ser madre puso su persona al servicio del equipo para intentar alcanzar ese último éxito. Y lanzó una campaña mundial para visibilizar a las madres que van a los Juegos".