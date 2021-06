La nadadora sevillana Alisa Ozhogina calificó "como sacar un billete hacia un sueño" la clasificación para los Juegos de Tokio lograda el viernes en Barcelona por el conjunto español de natación artística, que ha recibido además "un chute de energía" para preparar la cita olímpica.

"Hemos trabajado mucho, sobre todo mentalmente, para prepararnos para el Preolímpico y conseguir el objetivo que nos habíamos propuesto. Ha sido una satisfacción y alegría enorme", manifestó la nadadora del Club Sincro Sevilla, quien anunció que "hay que seguir trabajando y mejorar porque esto sólo acaba de empezar".

Ozhogina admitió que "personalmente", se siente "feliz y orgullosa de formar parte de un equipazo", clasificado para los Juegos junto a Italia y Grecia en la última prueba de repesca, "que está muy unido y que tiene un corazón y una garra que sólo fluye por la sangre española".

La nadadora sevillana será la primera andaluza que irá a unos Juegos Olímpicos en la disciplina de natación artística, lo que la hace sentirse "orgullosa por representar a la comunidad" autónoma, donde se siente "súper querida, arropada y apoyada por muchísima gente".

"He recibido pruebas de cariño que hacen que no pueda contener la emoción. Mi mejor premio es compartir esta experiencia con todas esas personas que me han visto crecer y me han acompañado en este camino tan bonito", destacó Ozhogina.