Pablo Machín: "A veces un palmo te da la victoria o la derrota"

Lamentó Pablo Machín la derrota de su equipo, pero no consideró oportuno ni cargar contra sus futbolistas, pues "lo dieron todo en el campo", ni caer en la excesiva negatividad, dado que confió en que "jugadores que son determinantes para nosotros no tuvieron su día, y esperamos que en los próximos sí lo tengan".

Desarrollo del partido: "La verdad que ante un rival con las características del Getafe, que es súper intenso y se maneja muy bien en los partidos cuando lleva el marcador a favor, era complicado marcarle. Teníamos mucho partido por delante, creo que hicimos lo que debíamos, pero también es cierto que en algunas ocasiones nos precipitamos y entramos en el juego de ellos".

Autocrítica: "Siempre soy autocrítico, otra cosa es que lo diga en público o no. Claro que no se puede mejorar sin autocrítica. Nos estuvimos todo lo finos que deberíamos, eso no se puede negar. Pero eso no lo achaco a que no hayan querido o que hayan tenido falta de actitud, al revés. Sí creo que el partido estuvo más disputado de lo que el marcador refleja. Nos enfrentamos a un equipo que ya el año pasado lo hizo muy bien y que esta noche tuvo mucho acierto".

Cambios en el sistema: "Los puede haber. Que no quepa la menor duda de que le doy mil vueltas a la alineación y de que siempre intento sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tengo. Pero no voy a cambiar el ritmo radicalmente, porque tengo referencias de que este equipo puede jugar y ya ha jugado muy bien, como hizo en la primera jornada".

Marcador en contra: "El primer gol del Getafe está al límite del fuera de juego, luego nosotros hicimos otro muy parecido, pero no nos contó. A veces el fútbol es eso, ese palmo que te da la victoria o la derrota".

Errores: "Nos faltó algo más de pausa en algunas fases del encuentro. Pero también es verdad que parecía que hiciéramos lo que hiciéramos la pelota no quería entrar. Es una derrota dolorosa, más que por el resultado, por cómo se produjo, pero no le puedo recriminar mucho a mis jugadores porque se lo han dejado todo".

El rival: "Es un equipo que se encierra con dos líneas de cuatro y lo hace muy bien, y sus delanteros juegan muy bien de espaldas, uno en apoyo y otro en ruptura. Es un sistema que tienen muy bien trabajado. Creo que nosotros hicimos las ocasiones suficientes, seguramente más que ellos, pero el acierto es lo que manda en el fútbol. Y a también es cierto que algunos jugadores determinantes nuestros no tuvieron su día. Esperemos que sí lo tengan en los que venga".