Partidos de hoy 27 de noviembre en el Mundial de Qatar: La euforia de España frente a la necesidad de Alemania

Domingo 27 de noviembre, a las 20.00 horas. Llega el segundo partido de España en el Mundial de Qatar. La 'Roja' enamora con su fútbol y tiene la oportunidad de eliminar a Alemania, otra de las favoritas del título, que perdió su primer partido ante Japón. Los nipones abrirán la jornada del Grupo E ante una Costa Rica, que se mostró excesivamente frágil en su debut. Completan este día de fútbol en Qatar los emparejamientos Bélgica-Marruecos y Croacia-Canada del Grupo E, con croatas y belgas necesitados de mejorar su imagen ante dos selecciones que aspiran a convertirse en revelación de la competición.

Duelo de contrastes para arrancar la jornada de domingo en el Mundial de Qatar. Mientras Japón buscan sumar una victoria que podría darles el pase matemático a los octavos de final, Costa Rica lo que necesita es sumar puntos para seguir vivos en la competición.

Atractivo choque el que se plantea entre Bélgica y Marruecos, dos selecciones que practican un fútbol dinámico y ofensivo. La victoria de los belgas en la primera jornada les otorga mayor tranquilidad, aunque siga sin mostrar ese fútbol brillante de hace años. Habrá que ver si Lukaku tiene sus primeros minutos en este Mundial de Qatar. La selección marroquí, por su parte, logró un valioso punto ante Croacia y volver a sumar en este segundo partido podría servirle para tener en su mano el paso a los octavos en la última jornada de la fase de grupos.

حصة تدريبية للمنتخب الوطني إستعدادا لمباراة بلجيكا Training harder for the next match 👊🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/CvBx2llzY1