Paula Badosa se despide hasta 2024 por su lesión en la espalda

La tenista Paula Badosa ha anunciado que no disputará el último Grand Slam del año, el Abierto de Estados Unidos.

La española tenía una primera ronda atractiva contra Venus Williams, pero ha decidido no sólo ausentarse en Nueva York, sino dar por terminada la temporada por la lesión en la espalda que la obligó a retirarse en Wimbledon.

La jugadora ha comunicado la decisión en sus redes sociales. Tras luchar durante meses con la lesión, explica, el dolor no remite. No ha sido un buen año para Badosa, que no ha podido jugar ninguno de los cuatro grandes torneos.