Pilar Lamadrid, a las puertas de los Juegos en iQFoil

Pilar Lamadrid ha cerrado este viernes su participación en el Trofeo Princesa Sofía, prueba valedera para la Copa del Mundo que se celebra desde el lunes en Palma de Mallorca, ocupando la decimoquinta posición en la clase iQFoil. La windsurfista sevillana se ha quedado a ocho puntos de la décima posición, última que permitía disputar este sábado las Medal Races, en pugna por los puestos de privilegio, después de verse perjudicada por la inestabilidad de un viento que finalmente ha obligado a suspender la novena manga, que lideraba hasta entonces.

Previamente, la regatista del Club Náutico Puerto Sherry había ocupado la tercera posición en la prueba de slalom con la que se iniciaba la quinta jornada de una cita internacional que veía pasar en blanco dos días, la inaugural por la fuerza del viento y la del jueves, en este caso por todo lo contrario.

De esta forma, y tras aplicar dos descartes, la sevillana afincada en El Puerto de Santa María concluía su concurso en la prueba balear con 60 puntos en su casillero y parciales de 8-(36)-22-9-(26)-11-7-3.

A pesar de no poder optar a un nuevo podio internacional, Lamadrid (Ellas son de aquí / Livinda / Puerto Sherry), quinta en el Campeonato del Mundo celebrado a principios de año en Lanzarote, vuelve a erigirse en la mejor representante española en la segunda última regata de observación designada por la Real Federación Española de Vela (RFEV) para decidir cuál será la windsurfista nacional que acudirá a los Juegos el próximo verano. En este sentido, la actual número 4 del ranking mundial de la nueva disciplina olímpica de las tablas ha superado a la otra aspirante, Nicole van der Velden, 28ª clasificada con 101 puntos. Por tanto, tan sólo falta el comunicado oficial por parte del ente federativo, que debería producirse en unos días.

Pilar Lamadrid analizaba la competición: “Anularon la última manga porque se fue todo el viento cuando iba primera y creo que habría bastado casi seguro para acceder a la Medal. Pero bueno, nos vamos con buenas sensaciones, ya que hoy he podido reconectar bastante con la regata. Y además he consolidado mi plaza como mejor española de la flota. Ha sido una semana complicada, con condiciones extremas y muy variables, además de una flota demasiado extensa, con más de 70 regatistas. Aunque no es el resultado que buscaba al principio, me quedo con lo mejor, las buenas sensaciones y lo que vamos aprendiendo regata a regata”.