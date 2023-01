Pilar Lamadrid triunfa en los Lanzarote iOFOil Games.

Los Lanzarote iQFOil Games se despidieron con una jornada de infarto y unas fantásticas condiciones de 15 a 20 nudos de viento un tanto cambiante en dirección, lo que no hizo más que sumar emoción a cómo cada windsurfista olímpico jugaría sus cartas en el fantástico campo de regatas de Lanzarote. Con estos ingredientes se disputaron en aguas de la isla canaria las Medal Series, en las que sólo participaban los 10 mejores clasificados y que culminaron en una Final a todo o nada en la que han competido únicamente los tres mejores de la categoría masculina y femenina. Exigente, física y mentalmente, Pilar Lamadrid y Pawel Tarnowski salieron victoriosos de ella y se proclaman campeones de los Lanzarote iQFOil Games 2023.

Por segundo año consecutivo, y a sólo uno de París 2024, la competición con base en Marina Rubicón fue todo un éxito. Tras una gran semifinal, la única española en las Medal Series, la sevillana Pilar Lamadrid, y la israelí Shahar Tibi consiguieron pasar a la Final para enfrentarse en ella la líder provisional, Sharon Kantor, clasificada automáticamente un día antes.

Lamadrid mostró aplomo en todo momento, con una buena salida y pasando la primera baliza del recorrido en cabeza, una posición que ya no abandonó, cruzando la línea de llegada en primer lugar y adjudicándose la victoria en los Lanzarote iQFOIL Games. "No me lo puedo creer, después de una semana tan dura físicamente. Tuve una dura, dura batalla con Sharon, que hizo un campeonato realmente increíble. Estoy muy contenta de ganar aquí por segunda vez", señaló la número uno mundial