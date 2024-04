El Rinconada pierde el título a los puntos

Derrota por puntos. Más ajustado imposible y el Bádminton Rinconada tendrá que esperar un año más, y ya van 12, para conquistar su decimotercer título: 439 a 405. Ése ha sido el resultado de la final resuelto por puntos tras ganar en la vuelta 3-4 el cuadro cañamero igualando el resultado de la ida. El duelo más frenético de la historia de las finales ha tenido el mismo resultado de siempre. Cuando todo parecía que podía terminar con el maleficio del Rinconada, Bea Corrales no pudo cerrar el partido del individual número 2 sin ceder más de un set y no culminó una remontada que se veía hecha en el Pabellón Andrés Estrada de Huelva.

El choque comenzó con un dobles mixto que iba a dar buena prueba de la igualdad de toda la final con un partido que se decidió por tres apretados sets para el cuadro onubense (11-10 11-9 11-9). Con la igualdad prevista en el ambiente, era importante cada punto, cada set, y así lo sabían en ambos cuerpos técnicos, pues cada parcial conseguido era una celebración como si de la final ganada se tratase.

En el dobles masculino y femenino llegaba la oportunidad rinconera y no se desaprovechó. Ganó ambos encuentros con un contundente 3-0 que no sólo hacía dar la vuelta al marcador del partido, si no que conseguía poner por delante a los rinconeros y poner la pelota en el tejado de Bea Corrales y Sacha Leveque. Ambos necesitaban ganar sus partidos de forma inmaculada, solo pudiendo ceder un set entre los dos. El francés cumplió con su hoja de ruta mejor aún que en la ida, pues Álvaro Morán no fue rival para un Leveque que liquidó por la vía rápida a su rival(5-11 7-11 7-11). Todo quedaba en manos de Bea Corrales. En la ida ganó por 3-1 a una Telma Santos que anunciaba poco antes del partido que éste sería su último encuentro de bádminton. Una carrera impecable que termina a los 45 años con múltiples campeonatos, participaciones en los Juegos Olímpicos y siendo una baza importante para su club.

El primer set se lo llevó Bea Corrales 6-11, un marcador que parecía dar a entender que la hoja de ruta podría ser la escrita por el cuadro rinconero y que podría tener su culmen. Sin embargo, Telma Santos, alentada por su público, consiguió los dos sets necesarios que se celebraron como la confirmación del noveno título onubense. Aunque Corrales acabó remontando el partido (6-11 11-8 11-10 8-11 10-11) la sensación era de que se necesitaba un milagro para conseguir el título.

En los últimos duelos individuales número 1, el Rinconada nadó para morir en la orilla con una Laura Molina que poco pudo hacer ante Vivien Sandorhazi (11-2 11-0 11-5) y un Thomas Fourcade que sí estuvo cerca de lograr la machada, pero finalmente se quedó sin premio (11-5 11-7 11-1) para que el Recreativo IES La Orden celebrase su noveno título de liga.

Al término del partido Laura Molina se mostraba "muy dolida por el devenir del partido". "Hemoes etado más cerca que nunca. Decidir toda una final de Campeonato de España a puntos es algo muy difícil y que hacía 12 años que no pasaba", explicó la jugadora rinconera, que añadió sobre el duelo que "la clave estuvo quizá en ceder ese set de más de Bea Corrales, pero ha sido por mérito de Telma Santos, no por demérito de Bea (Corrales)". "Si te pones a pensar en cosas que podrían haber pasado diferente no paras, pero ahora toca pensar en seguir adelante", indicó.