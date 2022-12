Roberto Martínez deja de ser seleccionador de Bélgica

El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, desveló que el encuentro frente a Croacia (0-0), tras el que dijeron adiós al Mundial de Qatar 2022, fue su "último partido" a los mandos de los Diablos rojos.

"Es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo para mí", dijo con los ojos vidriosos en rueda de prensa. "Soy una persona a la que le gusta aprender de las lecciones. Llevo seis años. Estaba muy comprometido con el proyecto. Acabamos con una medalla de bronce y teníamos que darle otra oportunidad a este proyecto. Lo he disfrutado muchísimo. He dejado un gran legado y estoy muy satisfecho con el resultado", añadió.

"Cuando veo a los jugadores en el vestuario, veo a jugadores que están creciendo y aprovechando todas las lecciones con esta generación. Seis años en los que he crecido y he hecho todo lo que podía hacer con una selección. Estoy muy satisfecho con lo que ha hecho esta selección. Y los verdaderos aficionados aprecian lo que ha hecho esta selección", agregó. "Iba a ser el final pasara lo que pasara. Es el final de un ciclo y no tiene nada que ver con quedar eliminados en fase de grupos", declaró.

"Tomé la decisión justo antes del Mundial. Creo que los proyectos tienen que ser a largo plazo. Desde Rusia he tenido muchas oportunidades de aceptar ofertas de clubes y siempre he sido fiel a la selección belga. No estoy dimitiendo, llega el final de mi contrato y ese era el plan desde el principio", desveló. Roberto Martínez.

Su etapa en Bélgica se inició hace seis años y durante la misma logró la tercera posición en el Mundial Rusia 2018, la mejor clasificación en la historia de los Diablos rojos en la primera posición del ránking FIFA desde octubre de 2018 hasta abril de 2022, la tercera selección que más tiempo ha estado en el primer puesto superando a Alemania (1.148 días) y únicamente por detrás de Brasil (4.699 días) y España (1.959 días). En cuanto a resultados, Roberto Martínez ha dirigido 79 partidos, logrando 56 victorias, 13 empates y cosechando 10 derrotas, con 210 goles a favor -construyendo una selección muy ofensiva- y 69 goles en contra.

El español cuenta con el mayor número de triunfos para un entrenador de la historia de Bélgica, con un 77,6% de victorias, y tras ganar a Canadá en el debut en Qatar 2022 se convirtió en el seleccionador belga con más victorias (7) en Mundiales.

Además, Roberto Martínez ha recordado en sus últimas comparecencias su "legado". Lideró la renovación de la ciudad deportiva de Tubize para elevarla al máximo nivel Mundial, implantó tecnología de vanguardia para facilitar los análisis, creó un paseo de la fama de estrellas belgas, desarrolló un plan para que los jugadores se sacaran el título de entrenador (21 ya lo han hecho) de forma gratuita en caso de superarlo y, como culmen, puso las semillas de la nueva generación del fútbol belga que ya asoma.

Todo esto, gracias al ingreso extra que supuso para la Real Federación Belga de Fútbol el acabar terceros en Rusia 2018. Por esto, su director general, Peter Bossaert, le dedicó unas palabras de agradecimiento en un comunicado. "Agradecemos a Roberto Martínez todo lo que consiguió con esta generación de oro, tanto como entrenador como director técnico: cuatro años consecutivos como número uno en el ranking de la FIFA, una medalla de bronce en el Mundial de 2018, la clasificación para la Eurocopa de 2021, la Final a Cuatro de la Liga de Naciones de 2021 y el Mundial de 2022", comienza.

"Con su equipo, Roberto dejó un inmenso legado para las próximas generaciones del fútbol belga. No sólo introduciendo una estructura moderna en materia de análisis, educación y ojeadores, también iniciando la preparación para el siguiente paso en las carreras de los jugadores que aspiran a convertirse en entrenadores. Y también su contribución a la expansión del nuevo y moderno centro de fútbol en Tubize fue enorme", continuó.

"Por último, pero no por ello menos importante, le damos las gracias por el ambiente familiar que trajo a nuestra casa y por ser un gran embajador del fútbol belga. Todo el personal de la RBFA le echará mucho de menos. Le deseamos a Roberto Martínez la mejor de las suertes para el futuro", concluyó. Palabras de cariño que llegaron tras el anuncio del técnico de no seguir al frente de Bélgica. Su contrato expiraba tras el Mundial, la Federación quiso renovarle antes de viajar a Qatar, pero él sintió que su ciclo había terminado, como anunció en rueda de prensa.