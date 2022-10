Rosa Márquez: "Si Vilda me llama iré; nadie me ha dicho que no vaya a la selección"

Rosita ya es Rosa Márquez. El diminutivo se le queda pequeño a una jugadora que, camino sólo de los 22 años, es una de las veteranas de un Betis Féminas que no arranca en este inicio de competición. La experiencia ya en la élite, pese a su juventud, y el poso que le deja haber superado la temida lesión del cruzado la convierte en una voz autorizada el equipo hispalense y de futuro en una selección española divida por la figura de Jorge Vilda. Ella es agradecida al técnico que la hizo debutar hace un año y que ahora la ha vuelto a reclamar ante la polémica por las insurgentes. Niega que haya recibido mensajes de no acudir al combinado nacional y seguirá yendo siempre que la llamen.

-¿Lo de Rosita ya ha quedado atrás?

-Es verdad que siempre me ha gustado. Siempre era la pequeña, aquí y en la selección. Pero estoy en un momento de transición y debo dejar ese nombre atrás, aunque sin perder mi esencia, porque me siento como una niña pequeña en el campo de fútbol.

-Con 21 años es una de las líderes de este Betis.

-Van pasando los años y cambio de rol. Por el bloque que se ha hecho y el tiempo que llevo en el club me toca dar un paso adelante para ayudar a las compañeras. Entiendo que debo ser un apoyo dentro del vestuario incluso más que en el campo.

-No termina de arrancar el equipo...

-Nos está costando arrancar, pero queda mucho y los resultados llegaran. Sabíamos que iba a ser una temporada larga. Hay que darle tiempo al grupo. Hay un entrenador nuevo, muchos fichajes y jugadoras jóvenes.

-Aún no conocen la victoria ¿Qué falla?

-Somos autocríticas y hemos concedido goles en situaciones que no deberíamos consentir. No es cuestión de una u otra, sino de equipo.

-Pasan los entrenadores y los proyectos no se asientan. Se echa de menos los tiempos de María Pry...

-Todos los que estuvimos en la época de María Pry sabemos lo que hizo, pero este fútbol es más profesionalizado y cada vez es más complicado y cuesta más. Ese Betis no tiene nada que ver con el de ahora, ni para bien ni para mal.

-Después de un año en blanco ha vuelto con ganas.

-Es verdad que cuando estás tanto tiempo fuera te sientes en deuda con el equipo. No porque lo hayas dejado tirado, sino por no aportar al equipo tu granito de arena cuando lo ves pasándolo mal. Intenté ayudar lo que pude desde fuera. Por fortuna, tuve la suerte de contar con grandes profesionales del club, noté mucho apoyo de la gente y la lesión queda ya en el pasado.

-¿Le enseñó algo la lesión?

-Claro. Creo que te enseña muchas más cosas de las que crees cuando te pasa. Piensas que el mundo no será igual, tu rodilla, tu manera de jugar y de ser, pero creo que haber tenido una lesión así da un plus de inteligencia y de experiencia para sobrellevar los malos momentos. Te ves en casa sola y dedicándole a esto más horas que antes, si cabe, aunque de otra forma. Me volvería a lesionar por aprender lo que aprendí.

"¿Renovar? El fútbol me dio una lección de no mirar a largo plazo y ahora pienso en coger minutos y confianza"

-Ya se puede hablar de que las futbolistas son profesionales. ¿Es el primer de muchos pasos que hay que dar aún?

-Somos futbolistas, sentimos que es nuestro trabajo y ahora se nos reconoce y nos dedicamos 24 horas al fútbol. Es gratificante. Empezó como un hobby y ahora puedes decir que tu trabajo es jugar al fútbol. Igual que otras nos abrieron camino antes, luchamos para abrir camino a las nuevas generaciones. Es un proceso. Todas vamos a una y al ser la liga profesional la cosa cambia. Está muy bien, pero quedan muchos pasos que dar. Todas deberíamos tener las mismas condiciones y sabemos que no todos los equipos las tienen.

-Hicieron huelga peleando por sus derechos. Las árbitras también o hicieron a principio de temporada y se tuvieron que aplazar partidos.

-Cuando todo el mundo quiere tener las mejores condiciones en cada ámbito. Quizá las maneras no fueron las más convenientes, porque jugadoras y clubes somos compañeras de los árbitros y no se nos tuvo en cuenta cuando había que hacer viajes y preparar partidos. Quizá lo deberían haber hecho de otra manera, pero se merecen su reconocimiento.

-Es una pena que ahora se hable más de ustedes por el lío de la selección que por lo deportivo, ¿no?

-Cada uno sabe cuál es nuestro trabajo y todo lo demás que hay montado se irá solucionando poco a poco, porque todos queremos que la selección tenga el mejor rendimiento. Hay un Mundial pronto y no podemos obviarlo.

-¿Cómo cree que acabará todo?

-Al final todo tiene solución. Hay que escuchar a todos y no sacar conclusiones sin saber las versiones de cada uno. Lo que me hace más gracia de esto es que después todo el mundo quiere una selección ganadora...

-Vilda tiró de usted para el amistoso ante Estados Unidos y la hizo debutar hace un año. ¿Qué tal con el seleccionador?

-La llamada de la absoluta fue una alegría y una oportunidad. Me da confianza y quería disfrutar de esa convocatoria. Yo no tengo nada que decir de Vilda. Coincidí en mi Europeo de Suecia 2018 y tengo muy buen recuerdo de esa selección. Saco de todos los entrenadores lo positivo y lo negativo. Siempre se puede mejorar y Vilda me dio la oportunidad con la absoluta y le estoy agradecida por contar conmigo.

"No sé qué pasó en el Europeo en la selección, pero hay que escuchar a todos antes de sacar conclusiones"

-¿Sabe por qué hay este desencuentro en la selección?

-Hay que partir de la base que no todas tenemos la misma experiencia. Algunas llevan años y yo dos internacionalidades. Cada persona necesita algo diferente para competir. No he recibido mensaje alguno de no ir a la absoluta de nadie. A mi me llaman y voy. Ojalá hubiera sabido lo que pasó en el Europeo.

-Esto explota tras la eliminación en el Europeo.

-Desde fuera sabíamos las altas expectativas que había y esto es un deporte. En la alta competición, en torneos cortos, un mal partido o una lesión puede fastidiar el trabajo de meses, Las altas expectativas generaron presión, no dentro del equipo, sino en el entorno. Inglaterra, que jugaba en casa, te manda para casa cuando el partido estaba controlado. Perder forma parte del fútbol y hay que aprender de ello.

"La temporada pasada fue muy dura, pero me volvería a lesionar por aprender todo lo que aprendí"

-El verano que viene hay Mundial. ¿Se ve con opciones?

-No tengo expectativas cara al Mundial. Hago mi camino, voy paso a paso, y quiero encontrar primero mi mejor versión tras un año muy duro, pero evidentemente es el sueño de cualquiera.

-Acaba contrato este año con el Betis. ¿Están hablando ya?

-El fútbol me dio una lección de no mirar a largo plazo. Hay que pensar a corto y medio plazo. Ahora pienso en coger minutos, sentir confianza y que el equipo vaya siendo competitivo. Hasta ahí puedo hablar de momento.