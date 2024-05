Samuel Eto'o estalla contra el seleccionador de Camerún: "¡A mí no me hables así!"

Samuel Eto'o vuelve a ser foco de la polémica tras protagonizar una fuerte disputa con el entrenador de la selección del país, el belga Marc Brys, después de que el exjugador del Barcelona intentase expulsar de una reunión a representantes del Gobierno camerunés.

En la escena del video, que se ha viralizado por todos los medios en apenas una horas, se puede ver como Eto'o, actual presidente de la Federación de Camerún, le está regañando y en cuanto la conversación avanza las formas del exjugador van subiendo de tono, estando a punto de llegar a las manos.

"Es entrenador porque lo he nombrado. Ha cometido muchos errores. Por favor, quédese en esta reunión", dijo Eto'o a Brys delante de las cámaras de los periodistas, visiblemente enfadado, después de que el entrenador intentase abandonar el encuentro con los delegados del Gobierno. "Soy el presidente de la federación. Y lo que usted haga es mi responsabilidad. Y a mí no me hable así, señor entrenador. No lo olvide", le espetó el exfutbolista.

El seleccionador le replicó: "Usted jamás ha sido entrenador". Y Eto'o le contestó: "Yo he sido entrenador". "Durante tres semanas", le responde Brys, en alusión al breve tiempo que el exfutbolista se sentó en el banquillo del equipo turco Antalyaspor. "Sí. Y fui un gran jugador. ¡Un gran jugador!", agregó Eto'o. "Muy bien, muy bien. Felicidades", le dijo el seleccionador, quien dio la mano al presidente como despedida y se dirigió hacia la puerta de salida. "Si cruza (la puerta), nunca volverá", dijo Eto'o finalmente.

🚨 Samuel Eto’o a eu une vive altercation avec Marc Brys, sélectionneur du Cameroun. 🇨🇲😳« Je suis le président, vous me parlez pas comme ça. Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Alors comment vous pensez que vous pouvez faire ça au Cameroun ? »pic.twitter.com/ukTjpru8Ch — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 28, 2024

Este desfavorable incidente surgió después de que Eto'o ordenase la salida de un delegado del Ministerio de Deportes camerunés, Cyrille Tollo, en medio de una discusión entre el exfutbolista y el ministro del ramo, Narcisse Mouelle Kombi. Brys había sido invitado a una sesión de trabajo por Eto'o mientras Camerún prepara las próximas eliminatorias para la Copa del Mundo. Sin embargo, a varios asistentes del entrenador, también designados por el Ministerio de Deportes, se les negó la entrada al edificio de la FECAFOOT en la capital, Yaundé.

Las tensiones entre ambos crecieron el pasado mes de abril, cuando Kombi contrató supuestamente a Brys sin la aprobación de la FECAFOOT. La selección de Camerún, conocida como los "Leones indomables", ha ganado cinco veces la Copa de África y se ha clasificado en ocho ocasiones para los Mundiales.