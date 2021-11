Sergio Ramos y Alaba, en vías distintas

Sergio Ramos y David Alaba viven sensaciones opuestas en sus respectivos clubes. Mientras el capitán y leyenda madridista salía este pasado verano del club blanco rumbo al PSG, aterrizaba el defensa austriaco del Bayern Múnich en la capital de España, y muchas miradas estaban puestas en él como sustituto en la zaga del central camero. Y hoy, la situación de ambos son polos opuestos.

Así, el PSG estaría contemplando la posibilidad de rescindir el contrato de Sergio Ramos que, tras su llegada al club francés hace cuatro meses, aún no se ha estrenado en el campo, según el diario Le Parisien. "Aunque la opción no está en el orden del día, la posibilidad de una rescisión no es ciencia ficción. París ha asumido que ha podido equivocarse en su fichaje", señaló el periódico generalista, que sirve a menudo como garganta profunda del club parisino. El diario recordó que el de Camas vive uno de sus peores años tras haber hecho frente a una operación de la rodilla izquierda en febrero y arrastrar varios problemas en una pierna. Llegó con el sóleo de su pierna izquierdo dañado y cuando parecía que podía recuperarse en septiembre pasado sufrió una recaída que volvió a alejarlo de los entrenamientos colectivos.

Según Le Parisien, el PSG quiere creer que lo que frena al ex madridista es su impaciencia por regresar, que estaría creando ciertos "desequilibrios musculares por sus ganas de ir más rápido que la medicina", lo que explicaría que siga sintiendo dolores cada vez que entrena.

"Su último enfrentamiento con el Chelsea, en semifinales de la Liga de Campeones, fue hace seis meses. Una eternidad para un jugador de 35 años", señala el diario. El regreso de Ramos a los entrenamientos estaba previsto para esta semana, pero de momento sigue sin fecha de regreso.

Mientras, David Alaba no ve grandes diferencias entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, su anterior club, pero admite que con los madridistas todo es "un poco más grande", situación que ha ido dominando con la ayuda del alemán Toni Kroos. "Ambos equipos representan el éxito absoluto. El Bayern Múnich es uno de los mayores clubes del mundo, lo mismo que el Real Madrid", explicó el suizo, en declaraciones al diario deportivo alemán Kicker.

Sin embargo, "en el Real todo es un poco más grande, con todos los respetos hacia el Bayern", prosiguió el jugador. Alaba pasó el verano pasado al conjunto madridista, tras 13 años en las filas del campeón alemán, para cubrir la vacante de Sergio Ramos. Rechaza las comparaciones con su predecesor y apunta a que busca "mi propio camino" en el terreno de juego. Alaba ha contado en ese periodo de adaptación con el apoyo de su ex compañero en el conjunto bávaro Toni Kross. "Me ha ayudado mucho, también en lo privado. Su mujer también ha ayudado a mi novia", prosigue. El jugador suizo no se atreve a aventurar un favorito para la Champions, ya que ve varios sólidos aspirantes: "El Bayern Munich con seguridad tiene sus papeles. Liverpool está fuerte, lo mismo que Chelsea o PSG, por citar a un par". Hasta alcanzar el título de la Liga de Campeones hay que recorrer "un largo camino", recuerda Alaba, cuyo equipo actual, el Real Madrid, se enfrentará mañana al Shakhtar Donetsk.