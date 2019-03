Setién y la tara de toda la temporada

Tras el revés sufrido por el Betis en Mestalla y su consecuente eliminación de la Copa del Rey, Quique Setién lamentó la falta de acierto de su equipo ante el Valencia. “Sabíamos que teníamos que acertar las tres o cuatro que fuéramos a tener y la realidad es que no las hemos podido meter”, dijo.

“La decepción es grande, porque nuestra afición se merecía la final”, prosiguió el técnico cántabro, que, a pesar de la derrota, se mostró muy satisfecho de los suyos. “Estoy muy muy orgulloso de lo que han hecho mis jugadores y de haber perdido la eliminatoria por un gol ante este equipo”, dijo poco antes de felicitar al Valencia por el pase.

Setién reconoció que el Betis no inició la segunda mitad con buen pie. “No la hemos arrancado todo lo bien que hemos estado en la primera. Hemos salido algo despistados, no hemos recuperado tan rápido y les hemos dado un poco de vida”, comentó. Con todo, el preparador verdiblanco volvió a insistir en la importancia de la puntería. “Nos ha faltado ese acierto que depende a veces de la suerte y a veces de factores que no podemos controlar”, sostuvo.

En cualquier caso, remarcó que durante los dos partidos hubo dos acciones puntuales que pudieron “marcar la diferencia" en "una eliminatoria tan igualada”. Para Setién, el árbitro debió decretar penalti en ambas. “En el partido de ida, hay una jugada en el minuto 6 en la que Júnior llega hasta la línea de fondo y hay contacto de Garay. Y hoy hay una acción dentro del área del Valencia en la que el número 5 –refiriéndose a Paulista– da con los tacos en el pecho a Lo Celso”, relató el santanderino.

Cuestionado por lo tarde que llegó su segundo cambio, el de Tello, especificó que el extremo “lleva dos meses sin jugar” y que “no tenía ni el alta médica”. No quería asumir demasiados riesgos porque “quedan 12 ó 13 partidos de Liga”. Para Setién, el equipo tiene “un reto importantísimo, que es el de luchar por la cuarta plaza”.