Sevilla y Betis, ante dos serios compromisos

Amanece un fin de semana atípico. El cambio es que la Copa suple a la Liga y que ambos representantes del fútbol según Sevilla entran en liza. Y son eliminatorias ambas que no tienen nada de fáciles; al menos, no tan fáciles como podían ser frente a los caramelos que quedaban en el bombo. No ha sido así, pues si al Sevilla le ha tocado un recién descendido, al Betis le cupo en suerte un histórico que anda en busca del brillo perdido.

No son dos peritas en dulce y, por nada del mundo hay que descartar el barquinazo, por lo que nos consta que tanto Sevilla como Betis saldrán con el cuchillo en la boca para sobrevivir en el torneo del K.O. Hoy abre sesión el Sevilla ante un Leganés que bajó más que nada porque en enero les birlaron a sus dos delanteros franquicia, En-Nesyri y Braithwaite. Ahora anda de la mano de Pep Lluís Martí en sitio con derecho al play off de ascenso a Primera División.

En este compromiso copero, Filomena ha jugado a favor del equipo sevillista, ya que no es lo mismo jugar en Butarque que en el Metropolitano. En una semana vuelve el Sevilla a hollar la magnífica pista colchonera y por ahí cabe afrontar con más optimismo aún el duelo con los pepineros. De la misma guisa, también en lugar de promoción de ascenso discurre la vida para el Sporting, un histórico de la Liga que parece estar recobrando la estela para revivir logros.

Son dos eliminatorias asequibles pero no exentas de aristas que obligan a un grado de concentración alto. Lo mejor de estas eliminatorias a una sola bala es que desaparece el calor ambiental. La pandemia sigue con los estadios clausurados y por ahí se va bastante del plus ventajoso que tienen los de menor categoría. Dos eliminatorias que en condiciones de normalidad no deberían suponer grandes dificultades para ambos, pero mucho cuidado con la Copa, que se las trae.