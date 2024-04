El Sevilla Femenino cae ante el Eibar en un mal partido (3-0)

El Sevilla Femenino cayó derrotado este sábado ante el Eibar por 3-0. Las de Cristian Toro, que venían de vencer antes del parón a la Real Sociedad, buscaban redimirse tras la imagen dada en el último encuentro disputado en Tenerife, pero lo cierto es que, aunque no fue un partido similar al anteriormente citado, tampoco salieron las cosas como el plantel y los técnicos deseaban.

En la primera mitad el equipo sevillista no se encontró a sí mismo y vio cómo las armeras fueron creciendo con el paso de los minutos. Inma Gabarro tuvo la oportunidad de adelantar a las blanquirrojas desde los once metros, pero María Miralles adivinó el lanzamiento de la canterana y las de Yerai Martín ganaron en confianza. A la media hora de juego y tras una pérdida hispalense, Andrea Álvarez aprovechó la posición adelantada de Yolanda Aguirre para batir a la guardameta del Sevilla desde larga distancia. Con ese tanto se llegaría al descanso sin mayor alteración en el marcador para infortunio de las hispalenses, que solo se acercaron a la portería en la jugada del penalti.

Ya en la segunda parte el Sevilla dio un paso adelante e incluso el argentino introdujo un triple cambio antes de la hora de juego para intentar cambiar las cosas, pero no sólo no fue posible, sino que el equipo local amplió la renta que ya tenía. A falta de 15 minutos para la conclusión Andrea Álvarez hizo su doblete particular tras un cabezazo ante el que nada pudo hacer Yolanda Aguirre. Y con el cronómetro ya más cerca del final una jugada embarullada acabó con la guardameta sevillista encajando el tercer tanto tras no alcanzar a detener del todo un esférico que volaba sobre el área pequeña.

Con esta dura derrota, el primer equipo femenino sevillista ya debe pensar en el próximo compromiso, que será de nuevo a domicilio el domingo 21 de abril a las 14:00 horas ante el Villarreal, rival frente al que se buscará cortar la mala racha que está teniendo la plantilla con los últimos desplazamientos lejos del Estadio Jesús Navas