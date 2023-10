Simone Biles ejecuta y bautiza el salto más difícil de la historia

La gimnasta estadounidense Simone Biles ha vuelto a hacer historia. La norteamericana, que participa con su selección en los campeonatos del mundo de gimnasia artística de Amberes (Bélgica), lidera la general del concurso completo, donde busca su sexto título mundial gracias a saltos nunca vistos.

Biles volvió a hacer historia al convertirse en la primera mujer que ejecuta el salto Yurchenko con doble portal carpado y sumar la mejor nota (15.266).

Su salto será bautizado como 'Biles II' y tendrá un valor de 6,4 puntos, después de que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) ya aceptara en 2018 el 'Biles I', consistente en rondada, medio giro y mortal extendido con doble giro.

La cuatro veces campeona olímpica también logró la mejor nota en barra de equilibrio (14.566) y suelo (14.633), Biles solo se vio superada por su compatriota Shilese Jones en el ejercicio de paralelas (14.833), donde Biles obtuvo un 14.400.

La noticia de este nuevo salto nunca antes visto se produce justo en el mismo campeonato del mundo en el que se ha podido ver a una atleta igualar el 'Biles I'. La panameña Hillary Herón, se convirtió en la primera gimnasta en realizar un movimiento creado por Simone Biles en la modalidad de suelo , en un Mundial de Gimnasia.

The first woman other than Simone Biles to do the Biles 1 (double layout half out) at a world championships! #ARTWorlds2023 pic.twitter.com/xwNXdOU0gW