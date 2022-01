El Utrera da la campanada en el Colombino y tumba al líder (1-2)

El CD Utrera dio la campanada en el día de Reyes nada menos que en el Nuevo Colombino, donde derrotó al Recreativo de Huelva infligiéndoles la primera derrota al líder (1-2), un equipo que suma 13 triunfos y sólo ha cedido 3 empates. Lo hizo en su estadio y además remontando el marcador, ya que el Decano, gran favorito al ascenso por presupuesto e historia, se había adelantado por medio de un gol de Chendo.

Pero el equipo de Francisco Cordero, Rubio, que se acerca a tres puntos del líder como segundo clasificado del grupo X, no tiró jamás la toalla y vivió una tarde histórica en la capital onubense. Fue la gran alegría para los equipos sevillanos en una jornada marcada por las suspensiones a causa del Covid-19. De hecho, el Utrera fue el único que pudo jugar su partido en este jueves. El ex bético y también ex sevillista Diego García empató en el minuto 37 para el Utrera y fue Plusco quien, en el 67, desató la locura entre los desplazados a Huelva para la gran cita del equipo de La Campiña. Y todavía pudo aumentar su ventaja el Utrera, ya que estrelló un balón en el larguero en el 75.

El Utrera aventaja en 7 puntos a sus perseguidores, Ciudad de Lucena y Xerez CD, aunque éstos con un partido menos, y tienen ya 11 puntos al sexto, el Gerena, el primero está fuera de la zona de play off de ascenso.

El resto de partidos de los equipos sevillanos se suspendió. El Sevilla C-Gerena (el debut de Juan Ramón Martín en su regreso), el Tomares-Cabecense y el Pozoblanco-Antoniano.

Se disputaron 4 partidos: Puente Genil-Conil (1-0), Córdoba-Ceuta B (1-1), Cartaya-Rota (4-1) y la mencionada victoria del Utrera en Huelva.