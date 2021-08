Tokio 2020: Pablo Martínez y Cayetano García se quedan en cuartos del C1 1000

Los palistas sevillanos Pablo Martínez y Cayetano García cayeron en los cuartos de final del C1 1.000 metros de Tokio 2020, poniendo punto y final a su actuación en la competición internacional. Los españoles terminaron tercero y quinto en su serie, sin poder acceder a ninguna de las dos plazas en disputa para semifinales.

Pablo Martínez firmó un tiempo de 4.09,102, a 2,66 segundos del cabeza de serie, el alemán Sebastian Brendel, y a tan sólo 383 milésimas de segundo del Yurii Vandiuk, al que aventajó durando los últimos 250 metros, pero que apretó en los últimos segundos para meter su embarcación antes en la meta. Martínez hizo una actuación espectacular y llegó a dominar momentáneamente la regata, antes de que Brendel y Vandiuk tomaran impulso en los últimos metros para lograr el pase a semifinales.

El calor fue un rival más durante la prueba. De hecho, el propio palista sevillano tuvo que ser atendido por los servicios médicos. "Me estaba temblando todo el cuerpo, aunque he de decir que no ha sido tan preocupante como lo han hecho parecer ahí. Me han cogido, pero quiero dar un mensaje de tranquilidad, que ya estoy bien", aseguró el palista sevillano.

Por su parte, Cayetano García terminó quinto con un cronómetro de 4.31,929, a 24,893 segundos del alemán Brendel, y por delante del japonés Takanori Tome y del mozambiqueño Joaquim Lobo.

"En C2 1000 cumplimos con creces al meternos en la final olímpica, si bien nos ha quedado la espinita de haber sacado nuestra mejor versión; y en el C1 1000, sin experiencia internacional en esta prueba, venía a disfrutar y a aprender con los mejores, así que me voy muy satisfecho, aunque con coraje porque se me haya escapado la semifinal en los últimos 50 metros", confesó Martínez, satisfecho al ser cuestionado por su balance en Tokio 2020.

En la misma línea se pronunció Tano García de la Borbolla. "Haber llegado hasta aquí para mí es algo impresionante", declaró el sevillano, cuyo foco se situaba en París 2024: "Me he adelantado tres años. Quizás no haya tenido el resultado que más me hubiese gustado, pero bueno. Quizás he llagado hasta aquí por algo, quizá necesitaba ver lo que era una final olímpica desde dentro para saber que hay que apretar más entrenando aún y estar más fuerte en París".

Cuarto y quinto en la eliminatoria

Antes de competir en los cuartos de final del C1 1.000, ambos sevillanos tuvieron que competir en las rondas eliminatorias.

Cayetano García terminó cuarto en su serie clasificatoria con un tiempo de 4.34,418, a 31,624 segundos del cabeza de serie, el moldavo Serghei Tarnovschi, que con un crono de 4.02,794 se aseguró uno de los dos pases directos a las semifinales, que se disputarán mañana.

Por su parte, Pablo Martínez finalizó quinto de su eliminatoria, con un tiempo de 4.21,729. El cubano Fernando Dayán Jorge Enríquez ganó su con un tiempo de 4.04,378, con 17,351 segundos de ventaja sobre el palista sevillano.