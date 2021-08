Tokio 2020, para el libro de los récords

Tokio 2020 ya es historia. Con la Ceremonia de Clausura, en la que finalmente el malagueño Damián Quintero no pudo ejercer de coabanderado con la también medallista en kárate Sandra Sánchez –el Comité Organizador anunció que sólo habría un representante por país–, se puso punto final a un extraño y complicado ciclo olímpico, que se prolongó por cinco años por culpa de la pandemia de Covid-19.

En clave regional, estos Juegos Olímpicos finalizaron como empezaron: con éxito. La cita tokiota pasará a la historia del deporte andaluz por ser la cita olímpica con más representantes de la historia, 39. La entrada de la skater algecireña Andrea Benítez a última hora por un positivo en la disciplina convertía en olímpica a la gaditana. Fue la primera española en representar al país en esta modalidad que debutaba en la cita japonesa.

En el cómputo global, cuatro medallas –seis deportistas, porque tres andaluces compitieron con la selección española de fútbol– sirven para mejorar el botín obtenido con respecto a los Juegos de 2016 celebrados en Río, a las que también hay que añadir siete diplomas olímpicos, que sirven para galardonar a aquellos deportistas que finalizan entre la cuarta y la octava posición en la clasificación.

Éste es el segundo mejor balance de los deportistas andaluces en unos Juegos, sólo por detrás de los que se disputaron en Barcelona (1992), cénit del olimpismo español hasta el momento.

EL PRIMER ORO TUVO ACENTO DEL SUR

La cordobesa Fátima Gálvez participó en la primera medalla de oro de las tres conquistadas por España en los Juegos Olímpicos. La de Baena –que fue recibida en loor de multitudes en su pueblo– se convirtió en campeona en equipos mixtos de tiro olímpico junto al toledano Alberto Fernández en una ajustadísima final contra San Marino (41-40).

Un éxito que permitió a la tiradora convertirse en la primera campeona olímpica de la historia de Córdoba, segunda medallista tras Lourdes Mohedano, que participó en el equipo de gimnasia en Río 2016 y logró la plata.

Después de que ninguno de los dos lograr siquiera se clasificase para la final en las categorías individuales, tanto Gálvez como Fernández dieron un paso adelante en la competición mixta. "¡Gracias, gracias y gracias a todos! Esta medalla es para todos y de todos. Orgullosa de compartir este momento con Alberto, que después de tantos años juntos el trabajo y esfuerzo se nos ha visto recompensado con esta medalla de oro", agradeció la cordobesa.

REMONTADA DE BRONCE EN MOUNTAIN BIKE

Fruto de una grandiosa remontada, que lo llevó a pasar desde la última posición hasta la tercera, David Valero logró la medalla de bronce en mountain bike. El granadino se lució en las faldas del Monte Izu para conseguir la que, en aquel momento, suponía la segunda medalla para la expedición española, y la primera para el deporte andaluz en Tokio 2020.

"En un momento me dijeron 'estás a 20 segundos de la medalla, piensa en tu hijo'. Y se me han puesto los pelos de punta. Me he echado agua fría por la cabeza y a dar pedales hasta morir", recordó el ciclista español, de 32 años, sobre cómo recobró fuerzas para culminar esa remontada que lo llevó de la cola, tras un enganchón en el tramo inicial de competición, al tercer escalón del podio olímpico.

PLATA EN FÚTBOL TRAS 21 AÑOS SIN METALES

La selección española de fútbol acabó con una sequía de 21 años sin medallas olímpicas, concretamente desde Sídney 2000. La plata cosechada por el equipo dirigido por Luis de la Fuente sirve para poner el broche de oro a una generación que ha logrado numerosos éxitos –en categorías inferiores– a lo largo de su trayectoria. Y con el metal cosechado en Tokio, el equipo sub 24 –aumentado el límite en esta ocasión por el aplazamiento de un año de la cita olímpica por el Covid-19– demuestra tener un prometedor futuro.

En este brillante hoy y mañana relucen con luz propia tres futbolistas: los sevillanos Juan Miranda y Dani Ceballos, y el gaditano Bryan Gil. Tanto el primero como el último dispusieron de minutos en la final que España disputó contra Brasil en la pelea por el oro olímpico (2-1, con derrota en la prórroga), no así Ceballos, que cayó lesionado en el primer partido de la fase de grupos contra Egipto (0-0). De hecho, el propio Bryan Gil estrelló un balón en el larguero cuando el partido estaba con empate (1-1). Y si hubiera entrado...

"¡Medalla de plata para un equipo de oro! Nunca olvidaré este cumpleaños en mi vida. Gracias a mi familia, a mi novia y a mis amigos por estar siempre a mi lado. ¡Orgulloso de este grupo que ha luchado hasta el final! Nos vemos muy pronto de nuevo en el verde", escribió en las redes sociales Ceballos. "Ha sido increíble vivir esta experiencia a pesar de todo", apuntó.

"La experiencia olímpica ha sido una de las mejores de mi vida, porque es algo único. Subirte al podio y representar a España ganando una medalla olímpica... para mí es impresionante", explicó Bryan Gil, mientras que Miranda fue mucho más escueto: "Desde Tokio a Olivares. ¡Muchas gracias a todos! Equipazo", publicó el defensa andaluz en sus redes.

HISTORIA CON LAS MEDALLAS DE KÁRATE

Damián Quintero pasará a la historia de los Juegos Olímpicos. La modalidad de kata de kárate debutaba en el programa olímpico con el malagueño como uno de los principales candidatos a la medalla. No fallaron las quinielas que lo colocaban entre los favoritos y Quintero escribió su nombre en la historia tras ganar la plata olímpica, tras caer en la final ante el japonés Ryo Kiyuna, número uno del mundo. La presión por igualar el oro conquistado por Sandra Sánchez estaba ahí. Y era otro rival al que debía batir en las exhibiciones, algo que finalmente no pudo materializar.

Esta medalla olímpica suponía para el malagueño cumplir un sueño. A sus 37 años, llegó a Tokio para demostrar por qué es uno de los mejores karatekas del mundo. Pero, sobre todo, para divertirse: "Me lo prometí". "Quería venir a unos Juegos a disfrutar, me lo he pasado como un enano. Siempre pongo cara de enfurruñado cuando pierdo, pero hoy no", explicó un orgulloso Quintero tras conquistar la plata olímpica. Nadie sabe cuándo volverán a verse las katas en el programa olímpico. Sin ir más lejos, para París 2024, el COI ha borrado del mapa esta modalidad. Así que, mientras vuelve, Andalucía podrá presumir de tener en nómina a un subcampeón olímpico.

SIETE DEPORTISTAS CON DIPLOMA COMPLETAN EL BOTÍN ANDALUZ

Si seis deportistas regresaron de Tokio 2020 con una medalla bajo el brazo, otros siete lo hicieron con un diploma olímpico, un galardón que se entrega a aquellos atletas que finalizan entre la cuarta y la octava posición. Y eso pone de relieve el buen desempeño de los nuestros en Japón: a unos Juegos Olímpicos van los mejores, los elegidos.

Un palmarés andaluz que se completó con los diplomas de la granadina María Pérez, atleta que compitió en los 20 kilómetros marcha y que debutaba en una cita olímpica y finalizó en la cuarta posición en esta exigente prueba. El mismo lugar ocupó, junto al resto del equipo de waterpolo masculino, el sevillano Miguel de Toro. Los españoles cayeron ayer por la medalla de bronce contra Hungría y los mandaron fuera del podio.

Junto a ellos, los sevillanos Jaime Canalejo y Javier Ordóñez, que competían en remo en la modalidad de dos sin timonel; la sevillana Alisa Ozhogina, en natación sincronizada; las jiennenses Ángeles Ruiz y Carmen Cano, que cayeron en cuartos de final contra Gran Bretaña en hockey hierba; los jiinetes José Antonio García y Severo Jurado, gaditano y sevillano, respectivamente; y los hispalenses Cayetano García de la Borbolla y Pablo Martínez, completaron los galardonados andaluces en Tokio 2020. Además, otros ocho deportistas han quedado en novena y décima posición, lo que indica que el 64% (25/39) de los atletas andaluces desplazados a Tokio para los Juegos han finalizado entre los diez mejores del mundo. Señal inequívoca de la salud que tiene el deporte en la comunidad autónoma.

CAROLINA MARÍN, UNA AUSENCIA QUE OLÍA A MEDALLA

Carolina Marín fue medalla de oro en los Juegos de Río 2016. Sin embargo, una lesión en su rodilla izquierda impidió a la onubense defender su campeonato olímpico cinco años después en Tokio 2020. La volantista andaluza era una de las opciones más claras de medalla del equipo español, que pese a no haber podido estar con el resto de la delegación española, dejó notar su aliento al resto de deportistas españoles a través de las redes sociales. Incluso mandó felicitaciones a su sucesora en el trono olímpico.

"Nos esperan muchas guerras y mi cuerpo va a estar preparado para ello, aunque no va a ser fácil", aseguró la onubense unas semanas después de anunciar que no podría competir en la capital nipona. Y su futuro, como el del resto de deportistas andaluces, ya se focaliza en París 2024. Comienzan unas nuevas olimpiadas, comienza la cuenta atrás.