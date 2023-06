La agenda deportiva del verano 2023: citas y eventos imperdibles

La llegada del verano, en muchos casos, supone un descanso o un período de vacaciones. Sin embargo, este descanso no afecta al deporte. Existen parones de las ligas regulares, pero el deporte no se detiene.

Esta época del año trae consigo torneos relevantes con los que los aficionados pueden pasar todo el día delante de la pantalla. Competiciones breves, pero intensas, que entretienen, deleitan y hacen vibrar a los amantes del deporte durante este período.

Estas son algunas de las citas de grandes eventos deportivos que no puedes perderte durante este verano 2023:

Final ACB Liga Endesa (20/22/25 de junio)

La lucha por el título en el baloncesto español está más disputada que nunca. Y es que, la serie al mejor de 5 entre Barcelona y Real Madrid está igualadísima. De momento, tras dos partidos de altísimo nivel en el Palau Blaugrana, el resultado es de empate a uno. Ahora tienen que ir a Madrid para jugar los dos próximos partidos en el Wizink Center.

El Real Madrid quiere aprovechar la ventaja de jugar en casa para hacerse con ambos partidos y remontar el 2-0 que tiene en contra. El Barça debe ganar al menos uno de los dos partidos en Madrid para asegurarse el título. Si hay quinto partido se disputa el domingo 25 de junio en el Palau.

Eurocopa Sub-21 de fútbol (21 junio - 8 julio)

Este torneo, disputado cada dos años, dará comienzo el 21 de junio y terminará el día 8 de julio. UEFA ha escogido Georgia como sede para la fase de grupos, mientras que la fase final se disputará en Rumanía

Los aficionados podrán ver las actuaciones de algunos jugadores de los equipos sevillanos, que han sido convocados por sus respectivas selecciones. España ha convocado a los béticos Juan Miranda y Rodri, mientras que la selección francesa ha incluido en su convocatoria al sevillista Loïc Badé.

Tour de Francia (1 de julio - 23 julio)

El Tour es uno de los eventos más esperados del verano para los aficionados al deporte. Este año, la carrera ciclista por antonomasia, parte el día 1 de julio desde Bilbao y pone fin el día 23 de julio en la emblemática etapa en París.

Hay dos ciclistas favoritos a hacerse con el maillot amarillo en la capital francesa. El primer favorito es Jonas Vingegaard, vigente campeón del Tour. Tadej Pogačar, campeón del Tour de Francia en los años 2020 y 2021, es el otro gran favorito.

También habrá que tener en cuenta al mallorquín Enric Mas, que buscará presionar a los dos cocos y codearse con ellos.

En clave hispalense, el lebrijano Juanpe López estará por primera vez en el Tour, y ya ha declarado que su objetivo será llevarse alguna de las etapas del circuito.

Wimbledon (3 de julio - 16 de julio)

El torneo de tenis disputado en Londres es el tercer Grand Slam de la temporada, y se trata de uno de los grandes eventos deportivos del verano. En esta ocasión, entre el 3 de julio y el 17 de julio.

El glamuroso torneo de hierba promete este año. Djokovic llega como favorito tras alzar Roland Garros en París, en lo que ha supuesto su vigésimo tercer título de Grand Slam, lo que lo convierte en el tenista con más Grand Slams de la historia. El tenista nacido en Belgrado es muy fuerte sobre la superficie de hierba y posee siete títulos de Wimbledon.

Por su parte, Carlos Alcaraz quiere volver a plantar cara al serbio después del memorable duelo entre ambos sobre la tierra batida, que sólo pudo ser decantado antes de tiempo debido a una lesión del murciano. Buscará en Londres levantar su segundo gran trofeo.

Campeonato Mundial de Natación (14 de julio - 30 de julio)

El campeonato mundial de natación se disputa en Fukuoka, Japón del 14 al 30 de julio. Un Mundial que inicialmente estaba previsto para mayo del pasado 2022 pero que debido a la pandemia y a las medidas impuestas en el país nipón, se fue posponiendo y será celebrado más de un año después.

España está representada por 22 nadadores que forman un joven equipo en el que la Federación tiene puestas grandes esperanzas. Entre estos nadadores están la onubense Alba Vázquez, en 400 estilos y el granadino Carlos Garach, en aguas abiertas.

British Open de Golf (16 de julio - 23 de julio)

El Abierto Británico de Golf es el torneo major masculino de golf más antiguo, ya que se celebra desde el año 1860. Este año se disputa desde el 16 de julio hasta el 23 de julio.

El pasado año se alzó con la 'Jarra de clarete' el australiano Cameron Smith tras una actuación antológica, que tratará de repetir este año. No ha podido hacerse con el US Open, que ha terminado hace tan solo unas horas con victoria de Wyndham Clark.

Por su parte, el vasco Jon Rahm, que viene de hacer un 'top 10' en el US Open, tendrá que esforzarse más si quiere pelear por el British Open, torneo que no ha ganado nunca. No será tarea fácil pero es el número dos del mundo y no se le puede dar por vencido.

Copa Mundial de Fútbol Femenino (20 de julio - 20 de agosto)

El verano de 2023 es muy completo en el ámbito futbolero. Y es que, del 20 de julio al 20 de agosto, 32 selecciones se disputan el Mundial Femenino de Fútbol, con sede en Australia y Nueva Zelanda.

Estados Unidos parte como favorita para revalidar título, mientras que la selección española liderada por Alexia Putellas, apunta muy lejos en este campeonato.

La lista definitiva de España para el mundial será anunciada por Jorge Vilda el 30 de junio, y estará bastante influenciada por esa polémica carta de 'las 15' jugadoras que en su día renunciaron a ser convocadas por el seleccionador.

Super Mundial UCI de ciclismo (3 de agosto - 13 de agosto)

La disputa del primer Super Mundial de Ciclismo se lleva a cabo en la ciudad escocesa de Glasgow entre los días 3 y 13 de agosto.

Se trata de una acontecimiento nunca antes visto en la historia, puesto que puesto que se reunirán 13 Campeonatos del Mundo de la UCI en las diferentes disciplinas del ciclismo.

El evento acoge a más de 8.000 ciclistas amateurs y de élite de al menos 120 países. A dos meses del evento las predicciones son muy buenas, ya que se espera la asistencia de más de un millón de espectadores durante los diez días de Mundial y unas audiencias televisivas que lo harán colocarse como uno de los eventos deportivos más vistos del verano a nivel mundial.

Europeo femenino de voleibol (15 de agosto- 3 de septiembre)

El Campeonato Europeo de Voleibol Femenino se celebrará entre el 15 de agosto y el 3 de septiembre en cuatro países distintos: Bélgica, Italia, Estonia y Alemania)

Un total de 24 selecciones lucharán por un título que ahora mismo posee Italia tras vencer en el Europeo de 2021. En la primera fase encontramos cuatro grupos de seis selecciones cada uno. Las cuatro mejores de cada grupo, pasarán a octavos de final. España se encuentra en el grupo D y jugará sus partidos en Estonia. Sus rivales en esta primera fase serán Eslovaquia, Francia, Países Bajos, Finlandia y la propia anfitriona, Estonia.

Comienzo de La Liga 2023-2024 (12 de agosto)

El 18 de agosto comenzará la nueva temporada del campeonato regular en España. Aún no se conoce el orden de enfrentamientos de este nuevo capítulo, ya que el sorteo del calendario se celebrará en Las Rozas el próximo 22 de junio.

El Barcelona de Xavi Hernández buscará su segunda liga con el técnico catalán mientras que el Real Madrid, mediante fichajes a golpe de talonario, intentará arrebatársela. El Betis, tras quedar sexto, perseguirá el objetivo de lograr su cuarta clasificación europea consecutiva y el Sevilla tratará de volver a Europa -vía liga- bajo los mandos de Mendilibar, tras su pobre temporada en la pasada edición liguera, en la que quedó decimosegundo.

Campeonato Mundial de Atletismo (19 de agosto-27 agosto)

El Campeonato Mundial de Atletismo se celebra en Budapest desde el 19 hasta el 27 de agosto.

La ciudad húngara acoge un campeonato que adquiere especial relevancia, si tenemos en cuenta que este es el último gran torneo antes de los Juegos Olímpicos, que se disputan el verano de 2024 en París. Por tanto, con un año de margen, los atletas se pondrán a prueba en lo que puede ser un evento significativo de cara al futuro.

Mundial de Baloncesto (25 de agosto - 10 de septiembre)

En esta ocasión, el Mundial se celebra en Filipinas, Japón e Indonesia entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre.

La FIBA vuelve a escoger Asia para celebrar el Campeonato del Mundo. Un continente que siempre ha traído suerte a la selección española, ya que en 2006 consiguió su primer mundial en Japón y en 2019, consiguió llevarse su segundo mundial en China.

Por tanto, los de Scariolo buscarán revalidar el título. Estados Unidos, por su parte, quiere levantar su sexto mundial tras el fracaso de 2019, en el que cayó con Francia en cuartos de final.

Vuelta ciclista a España (26 de agosto - 17 de septiembre)

La Vuelta arranca el sábado 26 de agosto en Barcelona y termina el 17 de septiembre en Madrid. Tiene 21 etapas en las que visita nueve comunidades autónomas y tres países: España, Andorra y Francia.

US Open (28 de agosto - 10 de septiembre)

El Abierto de los Estados Unidos es el último de los cuatro grandes torneos del tenis mundial. Disputado en la ciudad de Nueva York, comienza el 28 de agosto y termina el 10 de septiembre.

Aún resta mucho tiempo para saber cómo llegarán los tenistas, por lo que habrá que ver los resultados de Wimbledon y los torneos de pista rápida previos al propio US Open.

El que no estará será Rafa Nadal, que anunció su fecha de incorporación para finales de temporada, de cara a la fase final de la Copa Davis.

Europeo masculino de voleibol (28 de agosto - 16 de septiembre)

El Campeonato Europeo de Voleibol Masculino se celebra en Italia, Montenegro, Bulgaria e Israel durante el período comprendido entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre. En un primer momento Ucrania fue elegida como sede, pero tras la guerra fue elegida Israel en su lugar.

Al igual que en el campeonato femenino, hay un total de 24 selecciones que pelearán por el trofeo. Además, también es Italia la encargada de defender su título obtenido en 2021.

En la primera fase las selecciones están divididas en cuatro grupos de seis. Las cuatro mejores de cada grupo pasan a octavos de final. España se encuentra en el grupo B junto a Croacia, Ucrania, Bulgaria, Finlandia y Eslovenia.

Mundial de rugby masculino (8 de septiembre - 8 de octubre)

Uno de los últimos eventos del verano será la Copa del Mundo de Rugby. Da comienzo en el mes de septiembre, el día 8 concretamente y finaliza ya entrado el otoño, el día 8 de octubre. Se disputa en distintas ciudades de Francia.

El mundial contará con 20 selecciones distribuidas en cinco grupos de cuatro. De cada grupo pasan dos selecciones que se clasificarán a cuartos de final.

La histórica selección de Sudáfrica ganó la última edición de la Copa del Mundo en 2019. Por su parte, España no estará en el Mundial ya que fue sancionado el pasado año con la deducción de diez puntos por alineación indebida en varios partidos, quedando sin la posibilidad de clasificarse a esta Copa del Mundo.

Aparte de todas estas citas, los mundiales de Fórmula 1 y Motociclismo también suman sus correspondientes citas veraniegas para los amantes de los deportes de Motor.