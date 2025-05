Anulado el juicio por la muerte de Maradona porque una jueza estaba grabando un documental

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que mantenía a Argentina en vilo desde hacía meses, fue anulado este jueves tras destaparse un escándalo por la participación de una de las juezas en un documental sobre el proceso, filmado de forma ilegítima y que ya tenía tráiler y un primer capítulo.

El juicio, comenzado el pasado 11 de marzo tras varios meses de espera, buscaba determinar la responsabilidad de siete trabajadores de la salud en la muerte del ídolo argentino, fallecido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años por una insuficiencia respiratoria y paro cardíaco "en una situación de desamparo", según los fiscales de la investigación. La audiencia de este jueves fue la número 21 y puso fin a un proceso de dos meses y medio que incluyó la declaración de 44 testigos, incluyendo las hijas y hermanas de Maradona. Su anulación fue anunciada en una breve declaración del juez Maximiliano Savarino, tras desatarse una polémica en las últimas dos semanas por las acusaciones contra la magistrada Julieta Makintach por sus participación en un documental sobre el proceso.

Si bien inicialmente se creía que su participación consistía de una mera autorización para que dos camarógrafos grabaran a escondidas las primeras audiencias, Makintach resultó ser parte íntegra de una miniserie documental de seis episodios, que la tenía como protagonista tanto del primer episodio como del tráiler. Esto llevó a un pedido de recusación apoyado de forma unánime por todas las partes y que se concretó este martes, en una audiencia que concluyó con un pedido de nulidad de todo el juicio por parte de la Fiscalía y de los abogados de todas las querellas y casi todas las defensas. Acusaban contaminación horizontal de los otros dos jueces y advertían que, en caso de continuar con el debate, alguna de las partes podría apoyarse en el rol de Makintach para pedir la nulidad del juicio una vez conocida la sentencia.

Los jueces se tomaron dos días para comunicar su decisión, que fue anunciada hoy por Savarino: "Consideramos que los motivos que determinaron la recusación de la doctora Makintach nos llevan a declarar la nulidad de este juicio oral". "Consideramos que la intervención de la doctora Makintach determina la nulidad del debate", agregó el juez, que destacó "la falta de objetividad e interés en el resultado del expediente" por parte de la magistrada recusada, que dijo además "no intervino de modo imparcial". La otra integrante del tribunal, Verónica Di Tomasso, mostró su apoyo a la decisión anunciada por su compañero, insistió en que ninguno de los dos tenía conocimiento del documental y pidió, con una referencia maradoniana, que esto no dañe la imagen de la Justicia: "Hubo una persona que se equivocó y pagó (...) pero no es la Justicia, la Justicia no se mancha".

"Bronca y odio"

Tras conocerse la decisión de los jueces, los familiares expresaron su frustración a las puertas del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro, aunque casi todas las partes coincidieron en que, a la luz de los acontecimientos, era una medida inevitable. "La jueza (Makintach) se burló de nosotros, de nuestro dolor, de todo lo que venimos atravesando", afirmó la expareja de Maradona, Verónica Ojeda, que sin embargo se mostró dispuesta a volver a comenzar: "Vamos a volver a declarar y empezar de cero. Si hay que hacerlo mil veces, lo vamos a hacer mil veces, pero va a haber justicia". Una de las más afectadas fue Jana Maradona, hija del ídolo argentino, que dijo tener "bronca y odio" pero aseguró que no pierde la esperanza: "Obvio que va a haber justicia por mi papá".

Otro de los que declaró fue el fiscal Patricio Ferrari, que, consultado por EFE a la salida del juzgado, destacó que, pese a que la nulidad del juicio era ya inevitable, esta medida genera un perjuicio para todas las partes involucradas, principalmente la familia de Maradona, que dijo deberá enfrentar una "revictimización por volver a tener que declarar y pasar por ese mal momento".

¿Y ahora qué?

Tras la declaración de nulidad del juicio, el proceso deberá comenzar desde cero. Todas las pruebas, testimonios y pericias presentadas en el debate anulado perderán validez, por lo que deberán repetirse, incluidos los 44 testimonios que ya habían sido escuchados.

El nuevo tribunal que se hará cargo del caso será sorteado en los próximos días o semanas. Una vez designado, se convocará a una audiencia en la que las partes podrán reordenar la prueba, acordar el cronograma de audiencias y definir cuándo se retomará el juicio oral.Las querellas insisten en que el debate debe reiniciarse lo antes posible y podría terminar antes de fin de año, pero fuentes judiciales consultadas por EFE explicaron que no hay garantía de los plazos del nuevo juicio, que podría demorarse hasta 2026.