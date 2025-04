¿Dónde se puede aparcar para ver la final de la Copa del Rey en Sevilla?

Sevilla cuenta las horas para acoger la final de la Copa del Rey que enfrentará al Real Madrid y al FC Barcelona este sábado 26 de abril a las 22:00 horas en La Cartuja. El estadio, recientemente remodelado y con capacidad para 75.000 espectadores, alberga su primer gran evento deportivo tras las obras de ampliación de las gradas. Dada la previsión de una afluencia masiva y el consecuente aumento de la movilidad, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de Tráfico.

La primera fase de este operativo entrará en vigor la noche del viernes 25 de abril y afectará al perímetro del estadio para comenzar con la organización del estacionamiento. Por otro lado, los cortes de tráfico en La Cartuja se irán adaptando en función de la densidad de público desdde las 7:00 hasta las 15:00 horas del sábado, cuando se corten el Parque tecnológico de la Cartuja y la Avenida Carlos III. A las 19:00 horas quedarán completamente restringidos todos los accesos. Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las alternativas de aparcamiento disponibles?

Aparcamiento principal

Los más afortunados podrán estacionar en una de las 12.000 nuevas plazas de aparcamiento que se acaban de acondicionar en la zona exterior del estadio tras las obras de ampliación. Se trata de una opción gratuita, cómoda y segura cercana a los accesos que administra el propio estadio. En días de eventos como este suele estar muy concurrido, por lo que se recomienda llegar con antelación.

Calle aledañas al estadio

Si no te importa caminar un poco, otra opción es aparcar en las calles aledañas al estadio. Con algo de paciencia, es posible encontrar un sitio donde aparcar, aunque su disponibilidad se irá reduciendo conforme se acerque la hora del encuentro. En la mayoría de estas plazas de aparcamiento rige la zona azul (hasta las 15:00 horas) y no se recomienda estacionar en aparcamientos no regulados, ya que en la zona se desplegarán 230 efectivos de la Policía Local para regular el tráfico.

Aparcamiento del Parque del Alamillo

Otro de los párking habilitados para el evento es el del Parque del Alamillo, junto a este gran espacio natural y a una distancia a pie del estadio de unos 15 minutos. Se trata de un aparcamiento amplio y gratuito, por lo que se prevé que sea una de las zonas más codiciadas por los aficionados.

Párking de pago

Si optas por un párking privado, las opciones más cercanas son Insur Cartuja (calle Louis Braille) y Cartuja 93, con 840 plazas, justo en frente al estadio (Américo Vespucio, 7).

¿Cómo llegar a La Cartuja en transporte público?

Otra opción es dejar el coche particular y acercarte al estadio en transporte público desde tu alojamiento. Para ello, el servicio municipal de autobuses Tussam ha reforzado y ampliado el funcionamiento de las líneas C1, C2 y 2, que efectuarán paradas en la calle Américo Vespucio frente al estadio. Con un recorrido circular y transversal, podrás llegar al estadio directamente desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana.

Estas líneas dispondrán de 22 vehículos de refuerzo que se incorporarán al servicio desde las 18:00 horas y se mantendrán hasta la finalización del partido. También se reforzará la línea Especial Aeropuerto (EA), que conecta con las líneas C1 y C2 en Santa Justa y Prado de San Sebastián y con la línea 2 en Alcalde Manuel del Valle con Kansas City.