Beatriz Álvarez : "Sevilla y Betis son dos piedras fundamentales que no me gustaría perder"

Sevilla/La Liga F continúa con sus planes de expansión y mejora de cara a las proximas temporadas. De manera que la presidenta de la competición, Beatriz Álvarez Mesa, ha viajado hasta la capital hispalense, previo al derbi sevillano del proximo domingo 27 de abril, para reunirse con los medios de comunicación y así tratar algunas novedades que la máxima competición femenina de fútbol desea incorporar.

Pablo Vilches, CEO de la Liga F, Pablo Blanco y Rafael Gordillo, en representación de Sevilla y Betis, respectivamente, acompañaron a la presidenta junto con la concejala de Deporte y la Promoción a la Salud de Sevilla, Silvia Pozo. Antes de comenzar Beatriz Álvarez quiso elogiar a los dos equipos de la capital andaluza, defendiendo la delicada situación que vive el Real Betis Féminas y asegura que no se imagina una competición sin ambos conjuntos: "Son dos referentes en el fútbol femenino que llevan desarrollando un trabajo durante muchos años y para nosotros son dos piedras fundamentales que no me gustaría perder a ninguno de los dos equipos. A nivel personal siempre lo digo, esto es casa y tanto Sevilla como Betis siempre han sido equipos muy cercanos".

Una liga sin patrocinio

Desde que en 2022 , Finetwork huyera como patrocinador principal de la Liga F , la competición se ha desarrollado hasta entonces sin un espónsor principal que generara ingresos en primer lugar para la competición y segundo para los clubes que la forman. Álvarez ha salido a desmentir esos supuestos rumores acerca de un nuevo contrato de patrocinio con Moeve, la antigua CEPSA, afirmando que la liga comparte contrato de agencia con LaLiga y que están cada vez más cerca de encontrar un patrocinio: "LaLiga es nuestro agente comercial que nos consigue nuestros patrocinios, a día de hoy no hay nada cerrado pero sí que hemos tenido acercamientos con determinadas empresas. De todas formas tenemos ese contrato con LaLiga que nos garantiza ese mínimo de ingresos para los clubes", afirmó la asturiana.

Video Support en vez de VAR

La presidenta repasó una de las medidas de especial interés que más llaman a la puerta del fútbol femenino como es el uso del vídeoarbitraje. Beatriz Álvarez afirmó que es más un tema de coordinación entre la Liga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), destacando que las relaciones con ellos han dando un vuelco de pasar del infierno a la cordialidad entre ambas instituciones. La asturiana confirmó que fruto de esa buena relación se ha llevado a cabo la creación de un comité conjunto con LaLiga, que incluye al Comité Técnico Arbitral (CTA), para exponer los problemas del estamento arbitral de la competición.

En referencia al VAR, Álvarez Mesa destacó la imposibilidad de su instalación por temas de infraestrcutura y a nivel económico: "El VAR de la LaLiga tal y como vosotros lo conocéis es imposible tenerlo en la competición por temas de infraestructura por temas económicos. No estamos preparados ni tenemos esa capacidad". El CEO de la Liga F, Pablo Vilches, ha mostrado como alternativa al VAR el Video Support , un sistema implantado ya en la ACB en la que cada entrenador dispondrá de dos challenge que puede solicitar y la cuarta árbitra de campo comprueba en el monitor. Un monitor que emite una señal acorde con la retransmisión de televisión. "Este sistema lo adoptó FIFA en un Mundial sub19 y transcurrió de notable manera. Entendemos que acciones como fueras de juego y tarjetas rojas serán más fáciles de debatir con este sistema. No tendremos más cámaras en el campo, solamente las que ya contábamos esta temporada".

Mismo número de equipos, distinto formato

Una de las grandes novedades que puso sobre la mesa Beatriz Álvarez, es la creación de un nuevo modelo de competición con unos play-off para que los equipos que acaben en la parte alta de la clasificación tengan la oportunidad de enfrentarse en un modelo más dinámico. "Estamos llevando a cabo unas reuniones con el CTA sobre la posibilidad de crear un nuevo modelo de competición para crear esa igualdad que se está llevando a cabo esta temporada. Si comparamos la Liga con el resto de las ligas de Europa veréis como es la más ajustada de todas y eso es fruto del creciemiento de los clubes a nivel de rendimiento", afirmó la asturiana. A su vez, Beatriz dejó claro la no posibilidad de ampliar el número de clubes en la competición: "Esto se vota en una asamblea con los 16 clubes y ellos están contentos. Aparte por temas de calendario algunos equipos llegan justos a final de temporada", aclaró la presidenta.

Por último, Pablo Vilches desveló la creación de una nueva competición europea por parte de la UEFA, de menor nivel, estilo la Uefa Europa League que brinde la posibilidad de llegar a otros países que nunca han disputado competición europea. "La creación de esta nueva competición da la posibilidad a los clubes españoles que pierden en ronda previa de Champions a tener una segunda oportunidad de jugar en europa", afirmó el CEO.