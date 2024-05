Betis Baloncesto - Estudiantes: Que el cierre sea sólo en San Pablo

Superado el primer match ball, al Betis Baloncesto le toca salvar el segundo para forzar el quinto partido, el cara o cruz. Otra vez en San Pablo, donde el equipo echa el cierre al curso en casa ante su gente, pocos o muchos, pero los que nunca fallan. Y otra vez sin red de seguridad al contrario que el rival. Es ganar a Estudiantes (18:00) o despedir definitivamente la temporada; es darle alas a la ilusión o despertarse ya de un sueño que empezó como una pesadilla y que, pase lo que pase, ha acabado con un grupo implicado que ha generado en propios y extraños un sentimiento común de orgullo.

Da miedo pensar en lo que pueda pasar en el futuro, con el Real Betis buscando un comprador de forma desesperada y dándole la espalda a la sección hasta el punto que en el choque del pasado viernes en el palco del Palacio de los Deportes no había representación alguna. Ni con lo que está demostrando el equipo, una vez que se ha dado cordura a las decisiones deportivas, se cree en un proyecto de futuro y el baloncesto en Sevilla, pese a lo que el conjunto verdiblanco está haciendo en la pista, estará en el alambre cuando el curso eche el telón.

Eso puede ser este domingo, el viernes que viene o a principios de junio. Quién sabe. De momento hay que salvar otro match ball como hizo el viernes el Betis Baloncesto con un juego coral capaz de paliar la exhibición personal de Francis Alonso. Pero en un deporte de equipo cuentan todos y en el conjunto de Bruno Savignani dieron un paso adelante algunos secundarios para lograr el primer triunfo esta campaña sobre Estudiantes en cinco encuentros y poner el 2-1 en la serie al mejor de cinco partidos. Ya hay dos eliminatorias decididas y San Pablo Burgos y Força Lleida esperan rivales. Con 2-1 también está el cruce entre Tizona y Gipuzkoa, a favor de los castellanos pero con el cuarto encuentro en tierras donostiarras.

El juego coral y el acierto exterior es lo que permitió al Betis Baloncesto superar a Estudiantes y en ello tendrá que incidir en este cuarto duelo, manteniendo la intensidad defensiva con la que frenaron a algunas de las figuras claves del cuadro colegial como Larsen, Wintering o Dee. Y es que así da igual que Francis Alonso meta 35 puntos como el pasado viernes mientras nadie más lo acompañe en la faceta ofensiva.

41 tiros libres ha lanzado más Estudiantes que el Betis en estos tres partidos: 66/87 por 35/46

El trabajo de Berzins y De Bisschop, con sus limitaciones, está siendo muy bueno y el pívot de Estudiantes no encuentra posiciones cerca del aro con las continuas ayudas y tiene que salirse mucho para mirar al aro. Ahí también es fiable y apretarle un poco más no estaría de más.

La corta rotación del cuadro sevillano hace que el técnico tenga que inventarse fórmulas para rotar sus piezas y lo mismo juega con dos bases como Faggiano y Pablo Marín, que está haciendo un play off de mucho nivel, juntos que prueba con los dos interiores a la vez en pista o un quinteto repleto de secundarios que en este play off le está dando un gran rendimiento, especialmente con Pablo Marín y Dedovic, además del trabajo oscuro que aportan Doménech o Pablo Almazán.

Polanco, que llegó de Madrid con un golpe, no estuvo bien en ese tercer encuentro pero con dos días más deberá estar repuesto para apoyar en el ataque a un Joaquín Rodríguez que más allá de que esté acertado en defensa aporta una contagiosa intensidad para sus compañeros que hace que Savignani lo quite lo justo para tomar algo de aire. Su defensa a Francis Alonso será fundamental y el hecho de no cargarse de faltas es clave para mantenerse en la cancha.

Esa circunstancia es algo en lo que debe tener especial cuidado el Betis Baloncesto, ya que se carga, o lo cargan, con muchas personales que acaban en tiros libres gratuitos para Estudiantes. En los tres encuentros previos el cuadro bético ha cometido 76 faltas por sólo 53 de los colegiales, una diferencia demasiado amplia para una eliminatoria que está siendo muy igualada que traducida en números supone que la escuadra madrileña ha lanzado en los tres choques ya disputados 41 tiros libres más: 66/87 para Estudiantes y 35/46 para el Betis.

La tarea es harto complicada para el cuadro hispalense, pero si se presentó en estos play off sin presión alguna y cargado de ilusión ahora con la oportunidad de alargar la serie la mentalidad no debe cambiar. Jugar con la mente liberada y sin peso en la mochila es lo que ha hecho del equipo heliopolitano un peligroso rival para un Estudiantes que ya ha pedido organizar la Final Four antes de ganarse el billete para ella. Tendrá que sudar para hacerlo todavía porque este Betis Baloncesto no se da por vencido con facilidad. Si lo golpean una vez se levanta y si vuelve a caer de nuevo se alza para seguir peleando. Lo tumbaron por dos veces en Madrid, en Magariños con una ayuda extra, pero en San Pablo se levantó y quiere hacerlo de nuevo para llevar la serie a un quinto encuentro en el que, a cara o cruz, todo es posible.