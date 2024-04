Betis Baloncesto: Objetivo 'play off' como la mejor respuesta

En una temporada, otra más, para olvidar el Betis Baloncesto se asoma al precipicio, otra vez más, aunque no por el rendimiento deportivo sino por la lamentable gestión de unos y otros, de propios y extraños que dejan su futuro en el aire. Pese a todo el runrún y problemas, la plantilla se ha aislado en el vestuario y sólo tiene un objetivo claro entre ceja y ceja: alcanzar el play off como respuesta a la rumorología y dejadez de quienes deberían dar la cara como dirigentes.

Ramón Alarcón, pese a todo, es el presidente del Consejo de Administración, así firmó la convocatoria de la última junta de accionistas, de un club del que el Real Betis trató de desprenderse sin éxito. Lo que eran golpes en el pecho en el verano de 2016 por salvar el baloncesto en Sevilla hoy son quiebros a las preguntas sobre el futuro a la espera de que se resuelva (y cómo se haga) el contrato de venta al conglomerado mexicano XOY, cuyo CEO, Carlos Lazo, es buscado por la justicia por un presunto fraude millonario. La explosión de ese caso acabó repercutiendo en el conjunto hispalense, con problemas de cobro resueltos con cortes en la plantilla y un crédito para acabar el curso.

Un crédito financiero para cubrir deudas cuando, según Alarcón, "éste ha sido el primer año en que hemos obtenido ingresos y no gastos con el baloncesto". A la entidad de La Palmera el negocio no le ha salido mal del todo, pese a que ahora el equipo está en tenguerengue más allá del final del curso: "Todo el mundo sabe que el baloncesto profesional es deficitario. Nosotros entramos ahí con una idea inicial de que de parte de las administraciones íbamos a tener un apoyo mayor y finalmente no fue así. No es una crítica, entiendo que cada administración habrá decidido que tenía otras necesidades por la pandemia o lo que sea. Nuestro plan estratégico contempla tener secciones sostenibles financieramente y por eso buscamos la solución de venderlo. Este señor que compró el equipo tiene una situación litigiosa compleja en México y lo que garantizo es que el club tiene presupuesto para acabar la temporada de manera tranquila, normal y compitiendo como lo está haciendo. Cuando llegue el verano, volveremos a ver en qué situación estamos y qué solución se le da al baloncesto con la idea de que las secciones, como digo, sean sostenibles financieramente. Tendremos que buscar la forma de hacerlo sostenible", dijo Alarcón recientemente.

El Betis no quiere gastar dinero en el baloncesto, pese a que su inversión en estos siete años está muy por debajo de los 30 millones que afirma haber aportado. En LEB oro basta con un millón para competir decentemente si hacen bien las cosas. Algo más para tener objetivos más ambiciosos, ya que el actual líder de la competición, el Leyma Coruña, tiene esta campaña un presupuesto de 1,4 millones.

Ante esa falta de apoyo que ha generado un sentimiento de abandono en el vestuario, la plantilla, técnicos y jugadores, está más unido que nunca para agarrar la novena plaza y responder así en la pista al desamparo al que lo someten dueños y dirigentes, los que están y de los que no se sabe nada.

En este contexto se entiende la explosión de alegría que supuso el triunfo en San Sebastián (93-99) el domingo con Joaquín Rodríguez en modo estrella bien secundado por un Polanco que, esté mejor o peor, nunca se esconde. Entre ambos sumaron 56 de los 99 puntos del equipo y 66 de los 94 créditos de valoración. Y pese a ello, la victoria fue de todos, del grupo, del colectivo, del EQUIPO en mayúsculas. Porque los que están en el parqué día a día se han unido como una piña para centrarse sólo en el objetivo del play off y aislarse de todo el ruido externo, que es mucho y bastante tienen con el trabajo diario en unas circunstancias muy complicadas.

Rendirse ? Nunca !!! Vamos a luchar hasta el final juntos, con esta gente a la guerra 💚 1+ MUCHOOO BETIS 💪🏼 pic.twitter.com/jbf5yCTryV — joaquin rodriguez (@JoaquinRod14) April 21, 2024

Todos y cada uno de ellos sintieron suyo el MVP de la jornada de un estratosférico Joaquín Rodríguez, que firmó 34 puntos (7/8 en triples) y 37 de valoración con una minutada de las que ya no se ven de más de 40 minutos en pista. Seis rebotes y cinco asistencias redondearon una soberbia actuación que, lo mejor de todo, ha dejado ser noticia ya pues en los últimos 16 encuentros ha bajado una vez de los 10 puntos y ha anotado 15 o más puntos 11 veces. El tope de esta campaña han sido los 34 puntos anotados esta jornada contra el Gipuzkoa, pero según escribió en redes sociales quiere más: "Vamos a luchar hasta el final juntos, con esta gente, a la guerra".

Y a la guerra le quedan, como poco, tres batallas. Valladolid, Menorca y Cáceres. Tres citas, dos de ellas en casa donde la afición, la que haya, mucha o poca, pero siempre fiel, debe apoyar como nunca a una plantilla que en una situación muy difícil no ha dejado de pelear por un escudo y unos colores que demuestran sentir y defender más que sus dirigentes. El play off, como objetivo, es su manera de responder al abandono sufrido.