Un triunfo más. Sólo eso. Hay quien puede no fiarse y prefiere no hacer cuentas, porque las matemáticas suelen ser exactas, pero la realidad es otra y con una victoria más le puede valer al Coosur Betis para amarrar la definitiva permanencia. Y cuanto antes sea, mejor, por lo que ante el Manresa (12:30) Joan Plaza ha inyectado ya el veneno necesario a su tropa para lograrla sin más dilación.

Y es que la derrota del Estudiantes el viernes con el Fuenlabrada permite ya sacar la calculadora y una ecuación está clara: ganar al conjunto de Pedro Martínez, que viene peleando el último puesto de los play off y no lo pondrá nada fácil, y una derrota colegial en Valencia por la tarde le daría a los verdiblancos dos triunfos de renta sobre el cuadro madrileño, con el average ganado, con sólo dos partidos por delante para los de Jota Cuspinera y cuatro sobre el Gipuzkoa y el Bilbao Básket, esta jornada no juegan, por lo que sólo un pleno de estos en los duelos que le restan (cuatro de cinco en el caso del cuadro vizcaíno) y un triple empate con los de Álex Mumbrú daría al traste con el objetivo bético en caso de que ya no ganase más, algo que también se antoja complicado viendo la mejora del plantel sevillano en los últimos duelos.

En cualquier caso, primero hay que dejar en San Pablo la victoria este domingo y no será nada fácil. Se juega mucho también el cuadro catalán, aunque los verdiblancos deben mostrar su mejor versión, individual y colectiva, para dar carpetazo a una temporada, otra más, muy sufrida. Toca hacer borrón y cuenta nueva tras el tropiezo ante un Burgos rescatado por un Benite imperial y darle continuidad a esos tres buenos primeros cuartos que hicieron creer al Betis en rascar algo positivo en el Coliseum. Lo tuvo en sus manos, pero cedió ante el acierto del escolta brasileño. Sin embargo, hay que ver el vaso medio lleno y esperar que la imagen y solidez mostradas ante el Burgos tenga continuidad, pese a repetir de nuevos esos problemas en el rebote que ya evidenció frente al Estudiantes.

Pedro Martínez llega sin los lesionados Ferrari y Baéz y Dani García se queda como único base

Oportunidad perdida, pero hay otra y frente a un rival con importantes ausencias no se puede dejar escapar el triunfo. El palo ante el UCAM debe servir para afrontar el choque sin confianzas, pero conscientes de la oportunidad que hay delante ante un rival sin dos piezas claves como Ferrari y Báez. El base tiene una lesión en el pie que hará que se pierda el resto de temporada mientras que el dominicano es baja indefinida por un esguince en el tobillo. De esta forma, el cuadro catalán llega a Sevilla con el joven Dani García como único base, seguramente junto al canterano Marc Peñarroya, ya que el italo-americano se une en la lista de bajas a los bases Dani Pérez, uno de los mejores asistentes de la liga esta temporada, y Tabu. Por dentro, el Manresa pierde la pelea y el trabajo oscuro de un siempre competitivo Báez, pero aun así Pedro Martínez cuenta con argumentos para dar guerra con el físico de Sima y la polivalencia de Eatherton, el poderío exterior que aportan Mason, Janning y Rafa Martínez (alguno tendrá que ayudar a subir el balón), y la fuerza de Vaulet y Jou, que exigirán mucho en defensa a Ouattara y Pablo Almazán.

Pero la fuerza de este Betis está en el colectivo. En defender y atacar como equipo, con todos los jugadores activados, atentos en las ayudas y cerrando su aro. La clave es darle continuidad a esas buenas defensas que dejan al contrario en unos 15 puntos en un cuarto, lo que le permite a los de Plaza creer en sus opciones con un ataque en el que necesita más regularidad de Feldeine y que alguien más sume a él y Ndoye como amenazas. Randle y Campbell pueden sacar provecho de las bajas en la dirección del contrario, mientras que Feldeine debería sacar provecho de ese paso hacia delante que tiene cuando entra a canasta para marcar diferencias.

Si Kay se activa y Jerome Jordan deja de complicarse y buscar bajo el aro la canasta imposible, todo será más fácil ante un rival que viene encajando muchos puntos en las últimas jornadas, aunque viene demostrando igualmente una capacidad anotadora que los locales tendrán que frenar como hizo el Joventut (96-68). Evitar las lagunas anotadoras y mostrar una buena puesta en escena que le genere confianza será importante para un Betis que puede atar la permanencia este fin de semana. Primero ganar, decisivo; y luego esperar que los resultados acompañen.