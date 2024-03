Cantabria - Betis Baloncesto: Un triunfo revitalizador para seguir en el camino (67-78)

Jugando como un equipo, moviendo la pelota con criterio y encontrando al jugador liberado, en este caso los interiores, el Betis Baloncesto se llevó el triunfo de su visita al Grupo Alega Cantabria por 67-78 para asomarse otra vez a los puestos de play off gracias a la derrota de Ourense el sábado, aunque le queda mucho que remar todavía para lograr ese objetivo menor. El cuadro verdiblanco aceleró de inicio y pareció dejar finiquitado el choque al descanso, pero la LEB Oro es muy competida y está más igualada que nunca, por lo que tuvo que remar todavía en el segundo tiempo para firmar la undécima victoria de este irregular curso, en el que volvió a demostrar que se sustenta en el trío formado por Faggiano, Polanco y Joaquín Rodríguez. Puede fallar uno, como pasó con Polanco en este encuentro, pero no dos, como ocurrió con el argentino y el uruguayo en Burgos el miércoles ante el Tizona. Si ellos funcionan, el equipo funciona. Si ellos suman, el grupo suma.

20 minutos le bastaron al Betis para marcar diferencias y decantar el encuentro y lo hizo desde el dominio de sus interiores. Ver para creer. Pero así fue, aunque siempre ayudados por las asistencias de Joaquín Rodríguez (siete repartió en el primer tiempo) y Faggiano, que tomaron el relevo de un apagado Polanco para marcar el paso verdiblanco en ataque.

De Bisschop, primero, y Berzins, después, casi sólo tenían que saltar y lanzar bajo el tablero sin oposición y así se abrió la primera brecha desde el inicio, con un 2-13 que trató de parar sin suerte el técnico local, falto de las armas necesarias para hacerlo, porque Bulic y Da Silva por dentro, por ejemplo, no daban de inicio la réplica a los interiores rivales y los cambios no variaban la cara de un Cantabria que parecía incapaz de replicar el juego sevillano, que jugaba muy cómodo sin que la defensa local le apretara.

Al descanso ganaba cómodamente el equipo de Savignani (26-45), pero Cantabria se puso a seis puntos

Sí lo logró el ex ACB Nogués, que al menos dio puntos a su equipo para cerrar el primer cuarto con un claro 12-23 que le sirvió a los de Bruno Savignani para afrontar con tranquilidad el encuentro tras la derrota contra Tizona el miércoles y verse fuera de los puestos de play off. El nuevo fichaje de conjunto de Torrelavega, el estadounidense Tabb, quiso estrenarse con un triple que falló, pero enfrente un fallón Kuksiks, que no daba una desde el triple. Tantos regalos hicieron que Cantabria se acercó con los puntos del bosnio Bulic. A nueve puntos (20-29), pese a tener un -13, y con varios tiros errados para acercarse aún más antes de que Faggiano liderara la acometida heliopolitana. Entre sus puntos y los de De Bisschop por dentro el Betis puso en el marcador una máxima renta de 20 puntos (23-43) con un parcial de 3-14para acabar yéndose al descanso con 26-45 y media victoria en el bolsillo.

En el tercer cuarto, cuando se metieron los locales en el choque, el Betis sólo dio una asistencia

Pero este Betis es un conjunto frágil. Con Polanco sin anotar se sostenía por el juego combinativo y los puntos de Faggiano y Joaquín Rodríguez y se olvidó de todo ello. Subió la presión el cuadro cántabro, que ahogó a un rival que se creyó con todo hecho ya y empezó a tirar de sus individualidades, con jugadores haciendo la guerra por su cuenta y eso unido al acierto de los locales mostró un partido nuevo. Trepidante. Sin que el Betis fuese capaz de darle la pausa que exigía y de ello saco rédito el conjunto de David Mangas para meterse en el partido con un peligroso 41-48 tras un parcial de 15-3 con Da Silva ahora sí haciendo daño por dentro bien apoyado por fuera por Klavzar. A seis puntos ser puso el Cantabria con un 2+1 de Da Silva (46-53). Pero en los momentos difíciles los jugadores buenos, los que tienen alma de líder, dan el paso adelante y no dudó en hacerlo Joaquín Rodríguez dar una puntilla sobre la bocina del final del tercer cuarto, una acción personal que acabó con un pasito atrás para clavar un triple que significó el inicio del final de la resistencia local. El triple sentó como un jarro de agua fría a un Cantabria que supo frenar en este cuarto a un Betis que si en los primeros 20 minutos dio 12 asistencias en el tercer acto sólo repartió una.

Sin los puntos de los interiores, con Polanco apagado y Kuksiks fallón, sólo Joaquín Rodríguez sostuvo a su equipo, que dio el golpe definitivo al inicio del último cuarto haciendo pagar caro cada error del contrario. Y es que falló Sans y la respuesta fue un triple de Kuksiks (por fin) y el robo del uruguayo después acabó en asistencia, otra más, para que Pablo Marín pusiese un 47-61 tranquilizador. Con muy poco se disparó el cuadro verdiblanco de nuevo y ya no dejaría que el rival se metiera de nuevo en el choque. Esta vez la presión del Cantabria no ahogó a un Betis que volvía a mover la pelota encontrando a los pívots liberados para machacar el aro y entre De Bisschop y los palmeos de Wembi, que cargaba con ánimos el rebote en ataque, finiquitaron un encuentro que permite al Betis depender otra vez de sí mismo, aunque dejó la mala noticia de una nueva lesión de Pablo Almazán.