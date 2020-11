"Confianza, creer y no rendirse", las claves de Juanma Rodríguez

"Confianza, creer y no rendirse". Son las tres claves, la receta, que Juanma Rodríguez, director deportivo del Coosur Betis, cree que necesita aplicarse el equipo verdiblanco, que se la juega el sábado ante el Bilbao Básket, un partido que "vista la clasificación hay quien le pueda poner el calificativo de final, pero sea el resultado que sea quedará mucho". Y es que el el dirigente verdiblanco observa el presente con "preocupación", pero consciente de que "esto es muy largo y aún no se ha visto el potencial del equipo, porque hay jugadores que no han dado todo lo que tienen".

Hizo referencia el malagueño en la radio del club a "la llamada segunda unidad", en la que "jugadores que siempre fueron fiables tan poco están ofreciendo lo de otros años, pero van a seguir trabajando y el trabajo lleva a la recompensa", confía el dirigente bético, "ilusionado" al inicio del curso con la plantilla que había conformado hasta que "la competición te pone en tu sitio". "Hemos pasado muchas situaciones adversas, pero son excusas. Tenemos que ser realistas. La situación es la que es. El equipo tiene que trabajar mucho para saber cómo ganar. No basta con competir, esto va de ganar", señaló Juanma Rodríguez.

Tiene mucho baloncesto a su espalda el director deportivo, sincero al apuntar que "por una circunstancia u otra hay jugadores, bastantes diría yo, que no están al nivel que esperábamos". "Este equipo tiene que ser más constante y regular en ataque y en defensa, porque ya demostró ante un rival como el Valencia que puede serlo. Tenemos que sumar todos, cada uno desde su parcela, para buscar la manera de ganar. El equipo trabaja bien, está comprometido y no puede rendirse, sino aprender a ganar y recuperar la confianza de la gente, que no es muy alta ahora", señaló el directivo, confiado en que "con jugadores comprometidos como los que hay es más fácil salir adelante".

Salió al paso Rodríguez al hilo del encuentro ante el Barcelona, ya que "no puedes irte con mal sabor de boca porque ni has competido". "Hay que dar el máximo siempre. Otra cosa es tener más o menos acierto, pero por lo menos que el rival sufra para ganarte. No como el otro día", dijo sobre el choque en el Palau Blaugrana. Aunque también dio la cara por la plantilla: "Puede parecer que no dan lo máximo, pero a veces los chicos se bloquean y no dan la medida de sus posibilidades. Estoy convencido de que cuando venga una dinámica positiva vamos a sorprender y ganar partidos que la gente no se espera", añadió.

Cuestionado en Radio Betis por la situación del técnico, Curro Segura, el director deportivo verdiblanco afirmó que "él afronta este momento con preocupación, pero con tranquilidad y transmitiendo serenidad al grupo. Sabe cómo pasar estas situaciones y está en la búsqueda de soluciones para ser más constantes y regulares en defensa y en ataque", indicó Juanma Rodríguez, para quien "habría que buscar más situaciones para Kay y darle más el balón en ataque". También tuvo palabras para Obi, "capaz de sorprender un día y después no aparecer".

Sobre el rival del sábado, el Bilbao Básket, dijo que "es un equipo que tampoco está dando el nivel del año pasado, cuando quizá estuvo por encima del ellos mismos esperaban haciendo una temporada fantástica. Quizá es uno de esos conjuntos que más nota la ausencia de público en su cancha, algo que lo está perjudicando, per es un buen conjunto, un rival durísimo con un muy buen entrenador. No hay partido fácil en la liga", avisó.