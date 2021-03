¿Cómo sorprender al líder de la competición, Real Madrid (17:00) cuando uno está peleando por salvar la categoría? La respuesta está clara e incluso Joan Plaza, técnico del Coosur Betis, reconoció que esa ecuación pasa por que los verdiblancos hagan un partido perfecto y su rival un mal encuentro. Y es que visitar al equipo que dirige Pablo Laso no es la mejor salida posible para un conjunto que trata de escapar del pozo del descenso, pero el plantel sevillano llega en un buen momento tras vencer al Morabanc Andorra por 69-61. Y por ahí pasan también las opciones sevillanas: defensa, defensa y defensa.

La visita al Wizink Center es la primera de tres citas (además de con el Joventut y el Lenovo Tenerife) de calado en las que, sobre el papel, el Betis parte con el cartel de víctima. Sin embargo, el cuadro hispalense va de menos a más y, con poco que perder, ya que la derrota entra en los planes de cualquiera, jugará sin esa presión que arrastra en cada choque en el que sabe que se juega la permanencia. Esos nervios se notaron en Bilbao y ante el Zaragoza, traducidos en derrotas por dos y tres puntos, respectivamente, pero Plaza está contento con el trabajo del grupo y señaló que "va cogiendo gestos que animan a pensar que el equipo se acerca a su realidad, que debe ser distinta a la de hace dos meses". Esos gestos o automatismos vienen fundamentalmente en el trabajo atrás, que debe permitir dar el salto definitivo que convierta esas derrotas ajustadas en las victorias necesarias para agarrar la salvación.

Mucho se habla de que el Real Madrid de esta campaña no parece el de otros años, pero lo cierto es que los blancos apenas han perdido un encuentro en la Liga Endesa en los 24 choques que han disputado. Y fue contra el Barcelona. En Euroliga, por contra, es séptimo con 17 triunfos y 13 derrotas, la última el pasado jueves ante el CSKA sin Llull ni Rudy Fernández, bajas que se unían a la de larga duración de Randolph. Pero no es un problema para Laso, ya que el fondo de armario es amplio y Alocén y Garuba ya han demostrado tener capacidad para jugar en la ACB a gran nivel.

Sin embargo, sin Llull ni Rudy son Tavares y Deck los que asumen ahora galones, apoyados en un gran juego exterior con Thompkins, Causeur o un Carroll por el que no pasan los años, camino ya de los 38. Al escolta estadounidense siempre se le ha dado especialmente bien el equipo sevillano, con cualquiera de sus denominaciones, por lo que Feldeine tendrá que esforzarse como nunca atrás o que Plaza juegue al ajedrez con Borg, especialista, para que sea su sombra mientras esté en la cancha.

Parar a Tavares será cosa de Ndoye, ya que Jordan es demasiado lento y sufrirá ante el caboverdiano. El senegalés deberá guardarse y tener cuidado con las faltas, ya que los árbitros lo respetan poco, pero en ataque puede hacer daño con su movilidad y capacidad para generarse tiros. Eso sí, habrá que surtirlo de balones en buena posición y para ello los bases, que físicamente sufrirán menos en este encuentro con directores de juego menos físicos, tendrán que mover bien al equipo para que las individualidades y la anarquía no colapsen el ataque. Buscar siempre al compañero mejor colocado y jugar con velocidad será clave para un Betis que necesita seguir acertado desde el perímetro y dominar la pelea en el rebote para llegar vivo al último cuarto y jugárselo ahí en un cara o cruz.

Limitar las pérdidas y, de una vez, aprovechar con puntos la renovada capacidad en el rebote ofensivo, será importante para un Betis que debe hacer de su defensa el camino para llegar al objetivo final. Para ello el oscuro trabajo de Pablo Almazán, que acabó tocado el entrenamiento del viernes, y Kay será fundamental en este partido, especialmente el del australiano, que se las verá con un Thompkins al que no hay que dejarle ni medio metro en el triple.

En definitiva, frente al Real Madrid hay que hacer muchas cosas bien y este Betis no está hecho para hacer un partido redondo. Pero todo es posible y el conjunto de Plaza está demostrando una capacidad para competir que le da alguna mínima opción para asaltar el Wizink Center. En Madrid no ha ganado nunca el Betis y el club hispalense no lo hace desde que lo asaltara aquel Cajasol de Joan Plaza en el primer partido del play off de la 2009-10 por 60-66. Sello Plaza, sin duda.