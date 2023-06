Fernando Moral deja de ser presidente del Betis Baloncesto

El Betis Baloncesto es un solar. A dos semanas de que finalice el plazo para inscribirse en la LEB Oro, la sección verdiblanca no tiene jugadores ni entrenador. Pero es que no tiene ni organigrama, ya que a la final de la vinculación de Berdi Pérez como director deportivo se ha unido la huida de Asier Alonso, cinco años como secretario técnico y que se ha marchado a dirigir en los despachos el proyecto del Alicante, de la mano del ex asistente bético Antonio Pérez, y el adiós del que fuese presidente Fernando Moral, con el que el club decidió dejar de contar. Quedan en nómina, de momento, Raúl Pérez, como encargado de relaciones institucionales, y Miguel Ángel Jiménez, director general pero un hombre más de números y oficina alejado del día a día de la cancha y fichajes.

La entidad heliopolitana comunicó este 30 de junio que deja de contar con Moral, unido al entonces Cajasol desde 2009 primero como consejero y después como presidente desde que José Aguilar, quien tomó el testigo de Juan Carlos Ollero, se apuntase al ERE de Caixabank, dueño del club entonces, y se marchara tras cuatro meses y tres partidos en el cargo al inicio de la 2012-13, tres derrotas en la primera campaña de Aíto García Reneses al mando. Moral se estrenó el cargo ganando al Baskonia a San Pablo.

Moral siempre estuvo en primera línea, diseñando incluso mano a mano con Luis Casimiro el equipo en la 2015-16 al no haber director deportivo. Un año después de que el banco recuperara el club tras la venta a Jefferson Capital Funding se afrontó la posible liquidación del club, ya que la Caixa no quiere ser dueño de ningún equipo, sí patrocinador. Moral tocó todas las puertas, Sevilla y Betis incluidos en busca de una solución, ya que el propietario no vio viabilidad en otros grupos que preguntaron como Torrot. Finalmente fue la entidad heliopolitana la que dio el paso y mantuvo a Moral, arquitecto de profesión, en el cargo desde que se hiciera con la sección en el verano de 2016.

En la 2016-17 el equipo acabó decimosexto, pero la renuncia al inicio del curso del Gipuzkoa hacía que quedara penúltimo y en puestos de descenso en un momento en el que los grandes de la ACB querían reducir la liga de 18 a 16 equipos y vieron la oportunidad de quitarse de encima a tres equipos. Moral lideró la lucha en los juzgados y logró una aplaudida salvación en los despachos entonces.

Sin embargo, la apuesta del Betis nunca fue de verdad por el baloncesto y el equipo volvió a perder la categoría una temporada después. Fue entonces cuando el conjunto verdiblanco le quitó poderes con un nuevo organigrama en el que entraron Juanma Rodríguez como director deportivo y Miguel Ángel Jiménez como director general. Moral buscaba patrocinadores (Coosur), manejaba las relaciones con las instituciones y con la ACB.

Un nuevo descenso y la idea en el Betis de reestructurar toda la sección conuna drástica reducción presupuestaria acaban ahora en el adiós de Moral. "Tras 14 temporadas, de las cuáles las 10 últimas han sido como presidente, he decidido dar un paso al lado. Y lo hago lleno de gratitud, pero también con tristeza por separarme del club que amo y con nostalgia por todas las vivencias pasadas. He trabajado con honradez, ilusión, dedicación y profesionalidad desde el primer hasta el último día, entregando los mejores años de mi vida y siempre haciendo lo que estaba en mis manos para hacer crecer al equipo y buscando lo mejor para el club", escribió en una nota publicada por el Betis Baloncesto.

Además, el club informó, como ya venía apuntando este periódico,que Jeremy Pargo, Aleksandar Cvetkovic, BJ Johnson III, Amar Sylla, Andzejs Pasecniks, Volodymyr Gerun y Luke Fischer finalizan contrato y no continuarán en el conjunto bético, que llegó a un acuerdo de desvinculación con Dairis Bertans y Pepe Pozas, con contrato aunque con opción de corte. No cita la nota a Almazán, por lo que se entiende que el alero granadino tendría alguna opción de seguir. "Del mismo modo, la vinculación de Luis Casimiro con el cuadro verdiblanco expira en el día de hoy y no continuará como entrenador del Real Betis Baloncesto", añade la información.