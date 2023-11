Ismael Romero, apartado de la disciplina del Betis Baloncesto

Ismael Romero no jugará hoy en el vital partido del Betis Baloncesto, que recibe al Hestia Menorca (20:00) en San Pablo. El cubano está apartado del equipo por una actitud que se considera que no casa con lo que el club estima el comportamiento deseado de un profesional posiblemente no sólo se perderá el encuentro de esta noche sino que se prepara su salida de la entidad.

En Lérida Romero fue superado por Krutwig, el pívot al que el conjunto verdiblanco cortó para firmar un base estadounidense, Jordan Barnes, ya que la otra plaza de extracomunitario era para el internacional por Puerto Rico, una de las apuestas del grupo Xoy que ya lo tuvo en el Libertadores de Querétaro.

Esta medida no se toma por el bajo rendimiento en los últimos encuentros ni por el 14/44 en tiros libres, sino por una actitud que ha ido de más a menos y que ahora, tras varios problemas, se ha considerado que es mejor poner fin a la relación por el bien del equipo. De alguna forma se podría decir que no se ha adaptado a la disciplina de entrenamientos que es habitual en España y ante la posibilidad de que su actitud pudiera incidir aún más negativamente en el grupo se ha tomado esta medida.

Berzins, que no jugó ante el Lleida por un problema en el tobillo tendrá que forzar y ser apoyado por Doménech, mientras que la dirección deportiva busca y a un pívot de un corte parecido, atlético e intimidador con alta capacidad defensiva, con la posibilidad que sea extracomunitario, posibilidad que ofrece un abanico de opciones más amplio.