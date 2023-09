Javi Carrasco: "Quiero que la entrega sea la seña de identidad del equipo"

Los trenes pasan una vez en la vida y Javi Carrasco (15-11-1978, Sevilla) no dudó en subirse a él. Tras más de una década en segundo plano como asistente, entre otros, de Joan Plaza, Aíto García Reneses o Luis Casimiro, el técnico hispalense será el primer entrenador de este Betis Baloncesto low cost que caminará por la LEB Oro sin más objetivo marcado que el de "competir día a día". El teléfono le ha quemado este verano, "el más estresante" de su vida. Tiene la responsabilidad de construir un equipo que entienda "la responsabilidad que supone lucir este escudo en la camiseta", después de un duro descenso del que nadie ha rendido cuentas públicamente cuatro meses después.

–No había presidente, director deportivo ni secretario técnico cuando se anuncia que sería el entrenador. ¿Quién te ofrece el cargo?

–Recibo la llamada y luego tengo una conversación con Miguel Ángel Jiménez, director general. Me explicaron cómo iba a ser el proyecto de este año por las circunstancias económicas, me pareció ilusionante y enseguida llegamos a un acuerdo.

–¿Tiene ahora más dudas por el cargo que cuando lo aceptó viendo la situación económica?

–No, la ilusión es la misma. Me centro en lo que puedo controlar de mi trabajo y las cosas que escapan de mi control las abordaré cuando lleguen.

–Todo club se pone un objetivo al inicio de la temporada. ¿Con qué posición se mostraría satisfecho con su trabajo y pensaría que el deber está cumplido?

–No me planteo una posición clasificatoria con la que estar a o no satisfecho. Mejorar cada día, porque es un grupo nuevo, y sacar el máximo provecho de los jugadores es mi reto. Competir cada día nos llevará a ganar partidos, aunque me parece muy importante conseguir que juguemos un baloncesto con el que la gente no dude que entregamos todo por el club.

–Pero los presupuestos marcan los objetivos. Atendiendo sólo a eso, por qué tendría que luchar este Betis Baloncesto?

–Respondo lo mismo. Es una cuestión de sacar el máximo provecho de lo que tenemos para competir al máximo. Vamos a tener un grupo completamente nuevo, con muchos jugadores jóvenes con ilusión que han hecho sacrificio económico por estar aquí, pero no conocen la liga y aún no han demostrado su potencial. Tenemos que centrarnos en eso, porque hay muchos factores que intervienen a lo largo de una temporada.

"Hubo jugadores en el pasado que no dieron lo esperado ya no por el acierto sino por entrega y la profesionalidad"

–Es su primera aventura como entrenador principal, más allá de alguna interinidad. ¿Qué siente?

–Mucha ilusión, ganas y responsabilidad desde el primer día. He sentido el apoyo de muchas personas, familia, amigos y gente del baloncesto con la que me he cruzado en algún momento de mi vida. Todos me han mostrado su ilusión y eso me da más energía y ganar de trabajar cada día.

–¿Ha sido el verano más estresante de su vida?

–Los ha habido estresantes, pero sin duda este año ha sido el máximo aun cuando algunas veces se confeccionó el equipo sin director deportivo. En la medida de lo posible siempre ayudaba con informes, pero ahora se unía todo, plantilla entera, director deportivo nuevo, yo me estreno en el cargo... Hemos visto muchos jugadores y he hechos miles de llamadas y todavía queda mucho trabajo por delante.

–¿Cuál quiere que se la seña de identidad de su Betis?

–Me gustaría que fuera la entrega. Que seamos un equipo en el que todos den el máximo por el grupo, pero soy consciente de que eso es fácil de decir y difícil de conseguir.

–¿Otras temporadas no se ha logrado?

–Ha habido de todo y unos años fue más fácil que otros. Lo cierto es que aquí han venido personas que no han querido entender cuál era la situación del club y no han dado lo esperado, no por el acierto sino por la entrega y la profesionalidad, pero creo que ahora tenemos todo lo contrario.

–Dicen los entendidos que la LEB Oro es una liga muy difícil en la que es necesario conocer la categoría y le falta mucha experiencia a su equipo.

–Vengan los que vengan todavía con lo que queda por fichar vamos a tener ese hándicap. La mayoría no tienen experiencia en la liga y para algunos será la primera vez en España. Tenemos de todo. Evidentemente es un hándicap, pero tenemos otros puntos fuertes como la ilusión y el trabajo asegurado en el día a día e intentaremos sacar provecho de nuestras fortalezas y minimizar las debilidades como esa.

"Muchos jugadores han venido renunciando a condiciones mejores en cualquier otro sitio por estar en el Betis"

–¿Se puede funcionar como club profesional con la mitad de personal tras las salidas del presidente, el secretario técnico, Raúl Pérez o la secretaria?

–En la parcela que a mí me compete, sí. Llevamos muchas horas de trabajo todos durante el verano, y las que nos quedan, y nos centramos en el día a día. No puedo pararme en pensar en otra cosa, porque es una pérdida de tiempo. Si hay que echar más horas se echan.

–¿Qué jugador le ha sorprendido en lo que va de pretemporada?

–En general todos por las ganas y la ilusión. Hay un gran ambiente de trabajo desde el primer día y todo lo que les proponemos lo están aceptando y haciendo suyo. Percibo gran ambiente en el vestuario y eso, siendo todos nuevos, es muy positivo.

–¿Qué puede decir de Pacheco, Frye o Krutwig?

–Diría que los tres han venido renunciando a condiciones mejores en cualquier otro sitio por las ganas de estar en el Betis y crecer de la mano en España. Caio juega con una gran intensidad en todas las acciones; Frye muestra un gran equilibrio entre la anotación y la creación; y Krutwig destaca por su capacidad de pase y creación. No hace mucho jugó Final Four universitaria con Loyola.

–El pívot titular mide 2,06 metros. ¿Faltan centímetros?

–Puede ser, pero faltan fichajes y seguimos buscando por dentro.

"No me planteo un objetivo pensando en la clasificación; el reto es mejorar cada día y competir siempre"

–¿Por qué no tienen sitio en el proyecto de LEB Oro, que apuesta por jóvenes, ninguno de los campeones del mundo sub 19?

–Creemos que su paso natural en el baloncesto debería ser tener un papel más relevante en LEB Plata en la categoría y después ya pasar al siguiente nivel. En el futuro tendrán muchas posibilidades de estar con nosotros en cualquier categoría. Son jugadores con un perfil de posición 3-4 que es en la que juega también Magassa. Lo más responsable era la cesión, porque era lo mejor para ellos pensando en el largo plazo.

–¿Sabe algo de la venta al grupo mexicano?

–Nada. Me centro sólo en lo que me compete, que es entrenar.

–Esta entrevista es la primera que da alguien del Betis Baloncesto después del descenso. ¿No es extraño que nadie diera explicaciones en cuatro meses?

–Estaba en el staff técnico y me hago cargo de mi cuota de responsabilidad. Fueron circunstancias muy crueles. Lo siento mucho por mi parte.

–¿Le costó asimilar el descenso?

–Es deporte y en baloncesto, más que en otras disciplina, puede pasar de todo. Tuvimos muy cerca la permanencia y se nos escapó en una jugada. También se puede pensar en el partido contra el Granada, pero el descenso es algo que viene de mucho más atrás. Se juntaron muchos aspectos que hicieron difícil la tarea. Tuvimos más lesiones que nunca en una temporada, la marcha de Evans... Sería de tontos no reconocer que nos afectó mucho perder al jugador franquicia.